Javier Milei recibió a los empresarios a cargo de la inversión minera extranjera "más grande de la historia"

El presidente Javier Milei recibió este jueves en su despacho en la Casa Rosada a un grupo de accionistas de Vicuña Corp, una sociedad de empresas mineras internacionales que se conformó para explotar el voluminoso proyecto de cobre, oro y plata en la localidad de Vicuña, provincia de San Juan, que fue anunciado en su momento como "la mayor inversión de minería extranjera de la historia".

El encuentro, celebrado desde las 11 en el despacho de Milei, contó con la participación del canciller Pablo Quirno y de los accionistas de Vicuña Corp. Se trata de Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO de la firma, y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.

Para realizar la iniciativa, la firma canadiense Lunding Mining y la australiana BHP confluyeron en un Vicuña Corp y solicitaron en diciembre la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar los proyectos de cobre, oro y plata en Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

La iniciativa se llevará adelante bajo la designación de Proyectos Estratégicos de Exportación a Largo Plazo (PEELP) en Argentina, una alternativa que brinda ventajas por lapsos extendidos, con un plazo de 40 años en lugar de 30, y permite repatriar ingresos y acceder a exenciones de derechos de exportación en menos tiempo respecto al esquema convencional.

La mayúscula inversión fue anunciada en junio de 2024, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el complejo va a estar entre las 10 minas más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales.

El campamento minero de Josemaría, uno de los proyectos operados en San Juan por Vicuña Corp, el joint venture de BHP y Lunding Mining.

"Esta es una obra muy importante en un país que no genera empleo desde hace 13 años. La minería es una enorme industria exportadora que en países como Australia exporta 300 mil millones de dólares anuales, en Chile 50 mil y en Argentina apenas 4 mil millones de dólares", manifestó el ahora jefe de Gabinete en aquel entonces, y agregó: "En la Argentina del Presidente Milei las empresas privadas tienen un marco que acompaña su iniciativa en lugar de ahogarlas con el peso del Estado desmedido".

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el proyecto es "potencialmente" la inversión extranjera directa más importante de la historia argentina, con inversiones comprometidas por al menos 2.000 millones de dólares en los primeros 2 años desde su aprobación. "Este compromiso de inversión es una muestra cabal de la confianza generada por las reformas del gobierno del presidente Javier Milei", sumó el funcionario.

De fondo, la discusión por la Ley de Glaciares

La reunión se llevó adelante a la espera de que el Senado discuta la modificación de la Ley de Glaciares, que el Gobierno incluyó a pedido de los gobernadores cordilleranos en el temario de las sesiones extraordinarias para discutir a partir de febrero.

La iniciativa, según comunicó Presidencia, se propone "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

En los papeles, el objetivo es delegar en las provincias la definición de qué áreas quedan amparadas bajo la protección del denominado ambiente periglacial, zonas donde no necesariamente hay glaciares pero que se caracterizan por la presencia de suelo congelado y ciclos de congelación y descongelación del terreno. Actualmente, son lugares donde no se permiten actividades mineras, algo que da dolores de cabeza a más de un gobernador, que se relame cada vez que piensa en las regalías mineras que podrían recibir las provincias donde se lleven adelante la explotación.

Desde organizaciones medioambientales como Greenpeace, rechazaron tajantemente la medida, argumentando un intento de "impulsar a los empujones" un tratamiento exprés del proyecto en diciembre que podría poner "en serio riesgo el futuro de ecosistemas vitales para enfrentar la actual crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos".