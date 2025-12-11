Vicuña presentó una postulación que podría ser récord en lo que va del RIGI

Vicuña Argentina S.A. presentó formalmente su solicitud para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) , bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

Esta postulación de los depósitos Josemaria y Filo del Sol, que en conjunto forman Vicuña, sería la iniciativa de mayor envergadura que aspira a beneficiarse de la estabilidad fiscal y regulatoria del nuevo régimen.

La empresa, una sociedad conjunta entre BHP y Lundin Mining, no especificó el monto exacto de la inversión en su comunicado. Sin embargo, la magnitud y la escala binacional del yacimiento (además de las declaraciones de los ejecutivos en visitas a San Juan), indican que será la inversión más alta de la Argentina y tendría un piso de US$12.000 millones.

El Proyecto Vicuña busca respaldar una inversión por etapas y de múltiples décadas en Argentina y específicamente en la provincia de San Juan . La iniciativa se enfoca en el desarrollo de Josemaria (un proyecto avanzado de cobre ) y Filo del Sol (cobre, oro y plata). Si bien se trata de un proyecto binacional, todas las inversiones que adhieren al RIGI se realizarán dentro del territorio argentino.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, subrayó que la solicitud "refleja tanto la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña como nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo". La firma espera que el RIGI ofrezca un "marco estable que acompaña un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos".

Los beneficios de la estabilidad RIGI por 30 años

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones busca atraer y acelerar inversiones de gran escala a través de estabilidad fiscal de largo plazo y condiciones regulatorias transparentes. Esto es crucial para un proyecto de la magnitud de Vicuña, donde las inversiones iniciales son altísimas y el retorno es lento.

Entre los principales beneficios que el RIGI ofrece y que resultan clave para esta mega-inversión se encuentran:

Estabilidad extensa: garantía de estabilidad por 30 años desde el inicio de operaciones.

Ventajas impositivas: reducción de las tasas del impuesto a las ganancias y de retenciones.

Comercio exterior: exención de derechos de importación y un régimen mejorado de IVA.

Actualmente, Vicuña continúa avanzando en los estudios de ingeniería y técnicos, con el objetivo de publicar un informe técnico integrado durante el primer trimestre de 2026.