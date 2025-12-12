Caen las retenciones agrícolas: así quedan los porcentajes para granos, harinas y aceites

El presidente Javier Milei firmó el Decreto que reduce de manera permanente las alícuotas de los Derechos de Exportación para las principales cadenas agrícolas —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— con el objetivo de “fortalecer la competitividad” del sector agroindustrial y profundizar la apertura comercial.

La medida se apoya en los resultados obtenidos tras la baja previa implementada por el Decreto 526/25, que había recortado retenciones para los mismos complejos. Según datos oficiales, en los primeros diez meses de 2025 las exportaciones de granos alcanzaron US$28.875 millones, lo que representó un aumento del 5% respecto al mismo período de 2024. En volumen, las ventas externas sumaron 86,5 millones de toneladas, un 10% más que el año anterior.

Entre los casos más destacados, el Gobierno remarcó los “incrementos récord” en trigo y girasol , que registraron subas superiores al 50%, lo cual, afirma el decreto, refleja la “potencialidad del sector” en un contexto de mayor apertura comercial .

La administración nacional sostiene que los derechos de exportación constituyen un “impuesto distorsivo” y que la meta es avanzar hacia su eliminación total, siempre que lo permita el equilibrio fiscal . En esa línea, la norma establece una nueva reducción permanente para las posiciones arancelarias incluidas en el anexo, con el propósito de brindar “mayores certezas y oportunidades de negocio” a productores, industriales y exportadores.

El Gobierno nacional oficializó la nueva y amplia reducción permanente de los Derechos de Exportación aplicables a los complejos agrícolas, con alícuotas que ahora van desde 0% hasta 24%, según el tipo de producto. La medida alcanza a granos, harinas , aceites , subproductos y preparaciones industriales, e incluye rebajas específicas para soja , maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo, entre otros.

El anexo técnico de la norma detalla las nuevas posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) con sus alícuotas actualizadas. Allí se destacan reducciones significativas: por ejemplo, el trigo en grano tributa ahora entre 1,5% y 7,5%, según la posición; el maíz tiene derechos del 2,5% al 8,5% —con casos particulares que bajan incluso a 0%, como el pisingallo—; mientras que los aceites vegetales, uno de los subproductos más competitivos del país, presentan cargas que se ubican en rangos del 2,5% al 22,5%, dependiendo de su composición y el tipo de envase.

También se fijaron derechos más bajos para harinas y productos procesados: la harina de trigo quedó en 3%, la de maíz en 2% o 3,5%, y la de avena, arroz y quinoa directamente en 0%. En los derivados, como los alimentos balanceados, las alícuotas se reducen a partir del 1,5%, salvo cuando contienen proporciones relevantes de soja, que siguen tributando porcentajes mayores.

La norma ya fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que debe pronunciarse sobre su validez como decreto dictado en ejercicio de facultades delegadas.