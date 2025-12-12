Caen las retenciones agrícolas: así quedan los porcentajes para granos, harinas y aceites
El nuevo decreto redefine las alícuotas para más de 100 posiciones arancelarias y fija recortes clave en granos, subproductos y aceites, en línea con la promesa de avanzar hacia la eliminación de retenciones.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto que reduce de manera permanente las alícuotas de los Derechos de Exportación para las principales cadenas agrícolas —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— con el objetivo de “fortalecer la competitividad” del sector agroindustrial y profundizar la apertura comercial.
La medida se apoya en los resultados obtenidos tras la baja previa implementada por el Decreto 526/25, que había recortado retenciones para los mismos complejos. Según datos oficiales, en los primeros diez meses de 2025 las exportaciones de granos alcanzaron US$28.875 millones, lo que representó un aumento del 5% respecto al mismo período de 2024. En volumen, las ventas externas sumaron 86,5 millones de toneladas, un 10% más que el año anterior.
Te Podría Interesar
Entre los casos más destacados, el Gobierno remarcó los “incrementos récord” en trigo y girasol, que registraron subas superiores al 50%, lo cual, afirma el decreto, refleja la “potencialidad del sector” en un contexto de mayor apertura comercial.
La administración nacional sostiene que los derechos de exportación constituyen un “impuesto distorsivo” y que la meta es avanzar hacia su eliminación total, siempre que lo permita el equilibrio fiscal. En esa línea, la norma establece una nueva reducción permanente para las posiciones arancelarias incluidas en el anexo, con el propósito de brindar “mayores certezas y oportunidades de negocio” a productores, industriales y exportadores.
El decreto completo
Qué dice puntualmente el anexo del decreto
El Gobierno nacional oficializó la nueva y amplia reducción permanente de los Derechos de Exportación aplicables a los complejos agrícolas, con alícuotas que ahora van desde 0% hasta 24%, según el tipo de producto. La medida alcanza a granos, harinas, aceites, subproductos y preparaciones industriales, e incluye rebajas específicas para soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo, entre otros.
El anexo técnico de la norma detalla las nuevas posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) con sus alícuotas actualizadas. Allí se destacan reducciones significativas: por ejemplo, el trigo en grano tributa ahora entre 1,5% y 7,5%, según la posición; el maíz tiene derechos del 2,5% al 8,5% —con casos particulares que bajan incluso a 0%, como el pisingallo—; mientras que los aceites vegetales, uno de los subproductos más competitivos del país, presentan cargas que se ubican en rangos del 2,5% al 22,5%, dependiendo de su composición y el tipo de envase.
También se fijaron derechos más bajos para harinas y productos procesados: la harina de trigo quedó en 3%, la de maíz en 2% o 3,5%, y la de avena, arroz y quinoa directamente en 0%. En los derivados, como los alimentos balanceados, las alícuotas se reducen a partir del 1,5%, salvo cuando contienen proporciones relevantes de soja, que siguen tributando porcentajes mayores.
La norma ya fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que debe pronunciarse sobre su validez como decreto dictado en ejercicio de facultades delegadas.