Cosecha, retenciones y Congreso: el combo que define el cierre del año para el agro

A pesar de que la última cosecha (la 24/25) no fue demasiado buena, con apenas 135 millones de toneladas de granos, igual, la recuperación fluctuante de los precios internacionales que se operó a lo largo del año (más firme aún en el mercado local) permitieron que las exportaciones de la cadena granaria, hasta noviembre inclusive, supere ya los U$S30.000 millones.

De acuerdo al informe periódico de Ciara-CEC, es el 2º mayor ingreso en los últimos 17 años, detrás de los US$36.700 millones de 2022, cuando hubo cotizaciones internacionales récord, y con un aumento de 31% respecto al 2024 cuando los primeros 11 meses del año alcanzaron los US$23.125 millones.

Lo interesante es que, aún, estarían quedando más de 13 millones de tn de maíz y de soja de las campañas anteriores (soja '24 y '23) que aún no fueron vendidas a la exportación, pero que podrían salir antes de fin de año ante la presión de la nueva cosecha 25/26 que se inició semanas atrás con el trigo.

Ya se sabe que este cereal de invierno va a ser récord con más de 26 millones de tn, que sumadas a la cebada, superarán los 30 millones y, aunque el trigo dejaría más de 18 millones para la exportación, es muy difícil que los productores se “deshagan” del grano de golpe, ya que semejante volumen seguramente va a deprimir los precios internos.

Con ese panorama, se necesitará todo el almacenaje disponible liberado y, es probable, que tampoco alcance ya que el girasol que comienza levantarse en febrero, también sería récord con más de 6 millones de tn y algo similar ocurriría con el maíz que se estima puede superar las 60 millones de tn a partir de marzo, con alrededor de 10 millones de hectáreas de siembra.

Estrenan nuevo Congreso

Con la asunción de los nuevos diputados y senadores, se espera que el Poder Ejecutivo de inicio también, a las estratégicas sesiones extraordinarias que, tal como ya adelantó MDZ, se darán en dos tandas: desde ahora hasta fin de diciembre (10 al 30/12), y luego, probablemente se confirmen desde el 20 de enero hasta fines de febrero, lo que reeditaría el mismo esquema del verano '23-'24 cuando recién asumió el presidente Javier Milei.

La expectativa no es menor, y el campo no escapa a las generales de la ley, dado que los temas centrales del listado de extraordinarias lo afectan de lleno: Presupuesto 2026, Desregulación Laboral y Reforma Tributaria, todos asuntos clave para las empresas, especialmente las pyme que en el agro superan el 80%.

De hecho, según la última encuesta de la UIA mientras el 10% de las empresas aumentó su dotación de personal, más de 21% lo disminuyó, y cada vez son más las que implementan reducción de turnos laborales (23,5%) y suspensiones (7,7%) como respuesta a la caída de producción.

A su vez, destaca la Unión Industrial, "el 47,5% de las empresas reporto dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Desde el ano pasado, se registra una tendencia creciente en la proporción de firmas con problemas de cumplimiento".

Ante esto, el Gobierno intenta avanzar con los cambios estructurales que permitan frenar la caída, y comenzar la recomposición paulatina a partir de la eliminación de cargas y una mayor flexibilización.

Licitaciones, acuerdos y retenciones

Aunque el Gobierno eliminó recientemente las retenciones al petróleo convencional "para fomentar el desarrollo del sector y generar previsibilidad”, venía demorándolo para el campo, hasta este martes cuando salió una nueva rebaja (mínima) que fija que "A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera: soja, de 26% a 24%; subproductos de soja, de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada, de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo, de 9,5% a 8,5%; y girasol, de 5,5% a 4,5%".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1998358926195122256&partner=&hide_thread=false IMPORTANTE!

Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.





Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 9, 2025

El tema parece apuntar más a “incentivar” las ventas acumuladas de campañas anteriores (mencionada arriba), pues el tema “estructural” no aparece entre los temas de las sesiones extraordinarias, aunque sí están los ingresos previstos por este rubro en el Presupuesto, lo que implica que tampoco desaparece totalmente el gravamen en el 2026.

De todos modos, como el Ejecutivo puede “bajar” las alícuotas, pero no “subirlas”, los operadores no descartan que se puedan dar otras “bajas transitorias” de estos impuestos a la exportación, tal como ocurrió ahora, y en septiembre del año pasado, para adelantar ingreso de divisas, simultáneamente, se sostiene que la mayor producción, que en el caso de los granos puede ascender a 145-148 millones de toneladas (vs. los 135 millones del ciclo previo) compensaría una baja eventual de las alícuotas.

La especulación se da a días de la posible firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú (cuyo documento aún no está terminado) y sobre un tema que también es objetado por los competidores que aducen que Argentina “cuenta con materias primas más baratas”, ya que los elaboradores pagan menos del precio internacional por las materias de base, por el “ descuento” de las retenciones.

Pero también a días de la aparente presentación de un nuevo llamado a la licitación internacional de la Hidrovía, que fracasó en febrero del año pasado por la presentación de un solo oferente, y que constituye la vía troncal de salida del grueso de las exportaciones del país.

Los pliegos ya fueron publicados por la Agencia Nacional de Puertos (AGP) bajo el régimen de “concesión de obra por peaje a riesgo empresario” y está abierto el procedimiento de observaciones del que, seguramente, participarán algunos de los interesados, y que ya fue auditado por expertos de Naciones Unidas que analizaron el proceso licitatorio para asegurar la libre participación.

Lo que ahora quedaría demorado es el tema del llamado para los 3 ramales de los FFCC Belgrano Cargas, San Martín y el Urquiza que podría quedar recién para febrero, y donde uno de los interesados, el megagrupo mejicano, ya adelantó que pretende cambios en los planteos oficiales para este servicio.