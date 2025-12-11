La industria pesquera le reclama al Gobierno la eliminación de las retenciones para el sector

Las Intercámaras de la Industria Pesquera volvió a pedirle al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que se analice la eliminación o reducción de retenciones para los productos del sector. La industria actualmente es el octavo complejo exportador de Argentina.

Desde las empresas resaltaron los problemas de competitividad que afectan a la actividad y la necesidad de contar con un alivio fiscal ante la volatilidad de los precios los mercados internacionales y la elevada estructura de costos internos.

"Solicitamos que se lleven adelante las gestiones necesarias para lograr la eliminación de los Derechos de Exportación (retenciones) y de los aranceles aplicados a la exportación de productos pesqueros, medida indispensable para recuperar la competitividad internacional del sector, sostener el empleo y evitar un deterioro irreversible de las economías regionales del litoral marítimo”, señalaron.

Explicaron que “en los últimos meses, el Gobierno Nacional avanzó en la eliminación o reducción de retenciones para diversos complejos productivos con fuerte arraigo regional. Entre ellos se encuentran las economías agroindustriales del NOA y NEA (limón, arroz, maní, tabaco, legumbres, algodón, yerba mate, forestación), las cadenas regionales frutihortícolas (peras y manzanas del Valle, uva y mosto cuyano), segmentos de la industria vitivinícola, la economía del conocimiento (desarrollo de software y servicios informáticos) con fuerte concentración en centros urbanos específicos, parte del sector minero del norte y cordillera, y, de manera destacada, el complejo petrolero y gasífero”, detallaron al comparar los beneficios otorgados a esas actividades, quedando la pesca nuevamente relegada.

Las entidades le hicieron saber al Gobierno nacional que “mientras otras economías regionales han recibido alivio fiscal para mejorar su competitividad , la pesca continúa enfrentando una presión tributaria que pone en riesgo la continuidad de plantas, flotas y empleos, con consecuencias mucho más inmediatas y profundas sobre la vida económica de estas ciudades costeras”, alertaron.

Asimismo, precisaron que la estructura económica de la actividad pesquera. "Somos una actividad intensiva en mano de obra, a merced de la volatilidad del mercado internacional y extremadamente sensible a aumentos de costos por su inevitablemente elevada estructura de costos”, expresaron.

La industria pesquera espera una importante recuperación durante este año con gran impacto en la generación de divisas Foto: Argenports La industria pesquera espera una importante recuperación durante este año con gran impacto en la generación de divisas Foto: Argenports

Recuperar competitividad

El eje del pedido es recuperar la competitividad en el sector. La industria pesquera sostiene que la eliminación de retenciones “permitiría recuperar competitividad en el mercado internacional (a la espera de acuerdos bilaterales de libre comercio, indispensables para no quedar atrás como industria exportadora)”.

"Además, ello permitiría amortizar la fluctuación de los precios de aforo, cuya dinámica es tan variable a corto plazo que muchas veces a motivado a la paralización de las actividades productivas, dado los costos estructurales inamovibles que se poseen. Por ende, podríamos afirmar también que su eliminación colaboraría con el sostenimiento del complejo productivo y humano que nuclea a la actividad, sobre todo en regiones con escasez de alternativas productivas”, le informaron al ministro Caputo.

“Es por ello que en línea con el criterio de política pública que propone el gobierno nacional, entendemos que la pesca argentina —octavo complejo exportador del país— requiere (y necesita) el mismo tratamiento que el recibido por otras economías regionales y por el complejo petrolero, dadas sus particularidades productivas y su contribución económica, atento lo cual le elevamos formalmente la presente solicitud a efectos de que proceda a la eliminación total de los Derechos de Exportación aplicados a los productos pesqueros”, reafirmaron.

Entonces, si además se tiene en cuenta que el sector es eminentemente exportador, “con más de un 90% de la producción destinado al mercado externo, con un consumo interno muy bajo (5–6 kg/hab/año), cualquier impuesto sobre la exportación afecta directamente a la rentabilidad de la actividad”, apuntaron.

"La eliminación de retenciones en el sector pesquero no solo es más urgente y determinante que otras, sino que constituye una de las medidas de menor costo fiscal y mayor impacto social y económico para las economías regionales del litoral marítimo”, agregaron.

Empresas que conforman la industria pesquera

La industria pesquera argentina está conformada por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA), la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPCYF), la Unión De Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT).