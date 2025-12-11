Nueva baja en el plazo fijo: cuánto paga cada banco al 11 de diciembre

Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a caer y los bancos ajustaron sus rendimientos al 11 de diciembre. Así quedó el panorama actual.

El mes de diciembre se volvió clave para los ahorristas que apuestan al plazo fijo. El cierre del año muestra una marcada caída en las tasas de interés que ofrecen los bancos y, en varios casos, los rendimientos ya quedan por debajo de la inflación.

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, la baja se observa de manera contundente en el Banco Nación, que hasta ayer pagaba una tasa del 24,5 por ciento y hoy descendió al 22,5 por ciento. En el resto del grupo se mantiene cierta estabilidad: Santander, Galicia y BBVA continúan con tasas del 21 por ciento, mientras que el Banco Ciudad sostiene su rendimiento en 22 por ciento.

Por otra parte, entre los bancos que informan la tasa de plazo fijo online para no clientes también se nota una tendencia a la baja. Crédito Regional redujo su tasa al 28,5 por ciento. Meridian y Voii, que hasta ayer ofrecían 28,5 por ciento, hoy muestran un ajuste y Voii pasó a 28 por ciento. El resto de las entidades mantiene sus tasas estables respecto de la semana pasada.

Cuánto se gana en el Banco Nación con las nuevas tasas de interés Con la caída al 22,5 por ciento, una inversión de $2.000.000 a 30 días en el Banco Nación genera un rendimiento aproximado de $37.000 al finalizar el plazo. Esto significa que, al término del mes, el ahorrista recibiría $2.037.000 entre capital e intereses, una cifra que queda por debajo de la evolución general de precios.