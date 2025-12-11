Quini 6: mirá los números ganadores del 10 de diciembre

El Quini 6 volvió a poner un juego pozos millonarios y hubo un ganador oriundo de la provincia de Corrientes en la modalidad la Segunda.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 volvió a sortear este miércoles 10 de diciembre y dejó una jornada con emociones encontradas: hubo un ganador millonario en La Segunda, mientras que otras modalidades quedaron vacantes y seguirán acumulando dinero para el próximo sorteo. Los premios, como siempre, generan gran expectativa entre los apostadores de todo el país.

Resultados del Quini 6 del 10 de diciembre En el Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 03 – 05 – 12 – 24 – 29 – 41. El pozo de 2.757.459.222 pesos no tuvo ganadores con seis aciertos y quedó vacante.

En la modalidad Tradicional La Segunda del Quini 6 sí hubo un ganador, oriundo de la provincia de Corrientes. La combinación ganadora fue 08 – 12 – 19 – 22 – 24 – 32 y un solo apostador se llevó la impresionante suma de 4.150.283.665,50 pesos.

La Revancha volvió a quedar desierta. Los números sorteados fueron 01 – 04 – 10 – 24 – 35 – 40 y el pozo de 500 millones de pesos no tuvo ganadores.

quini.jpg En la modalidad Siempre Sale también hubo ganadores. Foto: Archivo La única modalidad que volvió a repartir premios entre varios jugadores fue Siempre Sale, con los números 05 – 07 – 11 – 36 – 41 – 43. En total, 30 apostadores acertaron cinco números y se distribuyeron el pozo de 247.378.455 pesos. Cada uno cobrará 8.245.948,50 pesos.