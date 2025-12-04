Quini 6: mirá los resultados del sorteo de este miércoles 3 de diciembre

Los principales premios del Quini 6 volvieron a quedar vacantes y el pozo millonario sigue creciendo de cara al próximo sorteo.

El Quini 6 volvió a sortear este miércoles 3 de diciembre y la tendencia se mantuvo: los principales premios quedaron vacantes, por lo que el pozo continúa en alza. Con montos millonarios que nadie logró llevarse, el próximo sorteo vuelve a generar una enorme expectativa entre los apostadores de todo el país.

Resultados del Quini 6 del 3 de diciembre En el Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 06 – 21 – 22 – 34 – 37 – 42. El pozo de $2.333.167.263 no tuvo ganadores con seis aciertos y quedó vacante, por lo que se acumula para el próximo sorteo.

En la modalidad Tradicional La Segunda del Quini, la combinación fue 02 – 03 – 12 – 19 – 27 – 38. Tampoco hubo apostadores que lograran el premio mayor y el pozo de $3.725.991.706,50 seguirá creciendo.

La Revancha volvió a ser la gran expectativa de la noche, pero nuevamente no hubo ganador. Los números sorteados fueron 03 – 15 – 21 – 22 – 30 – 32 y el impresionante pozo de $8.400.087.099 quedó vacante.

Siempre Sale: la única modalidad con ganadores La única categoría que repartió premios fue Siempre Sale, con los números 01 – 07 – 27 – 31 – 36 – 42. En esta ocasión, 30 apostadores acertaron cinco números y se distribuyeron el pozo total de $284.887.935, por lo que cada uno cobrará $9.496.264,50.