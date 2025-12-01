Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo 30 de noviembre

El sorteo del Quini 6 dejó vacantes los premios más importantes y el pozo total ya alcanza una cifra récord para el próximo juego.

El sorteo del Quini 6 de este domingo 30 de noviembre volvió a dejar vacantes los premios más importantes en todas las modalidades principales. Con este resultado, el pozo total acumulado trepa a una cifra histórica y genera gran expectativa de cara al próximo juego.

Resultados del sorteo del Quini 6 En la Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron: 04 - 11 - 21 - 25 - 40 - 44. El primer premio, con un pozo superior a 2.138 millones de pesos, quedó vacante. Por su parte, el segundo premio repartió 39,8 millones, con 33 ganadores, que se llevan 1.207.743 pesos cada uno.

En la Segunda del Quini, los números sorteados fueron 08 - 14 - 16 - 22 - 24 - 41. Al igual que en la modalidad anterior, el primer premio quedó vacante y el pozo ya supera los 3.531 millones de pesos, a la espera de nuevos apostadores.

La Revancha, que sorteo los números 02 - 03 - 13 - 16 - 19 - 28, tampoco tuvo ganadores. El pozo más tentador del juego ya acumula más de 8.066 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los más altos del año. Además, el premio estímulo también quedó vacante.

En el Siempre Sale sí hubo ganadores. Los números que salieron fueron 13 - 22 - 36 - 39 - 40 - 44. En esta modalidad, 18 apostadores acertaron cinco números y se llevan 19,8 millones de pesos cada uno.