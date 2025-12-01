La DGE oficializó el Calendario Escolar 2026: las fechas clave
La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó el Calendario Escolar 2026, a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial. Según el cronograma oficial, las clases comenzarán el 25 de febrero de 2026 y se extenderán hasta el 22 de diciembre. En tanto, las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio.
Además de brindar fechas clave, la DGE confirma un mínimo de 190 días de clase efectivos para todos los niveles y modalidades de Mendoza.
La resolución de la cartera educativa no solo establece los 190 días de clase, sino que también garantiza una carga horaria piso superior a la exigida a nivel nacional (que es de 760 horas para Primaria y 900 para Secundaria), debido a que la jornada escolar en la provincia es media hora más extensa que en el resto del país.
Lo dispuesto fija las siguientes cargas horarias mínimas garantizadas para el ciclo 2026:
- Nivel Inicial: 630 horas reloj.
- Nivel Primario: 840 horas reloj (80 horas más que el mínimo nacional).
- Nivel Secundario: 940 horas reloj (40 horas más que el mínimo nacional).
Fecha clave del Calendario Escolar 2026
El cronograma oficial marca las siguientes fechas centrales para el ciclo lectivo 2026:
- 10 de febrero: presentación de los docentes en todas las escuelas.
- 25 de febrero: inicio de clases para Nivel Inicial, Primario, Especial, Jóvenes y Adultos, y Primer Año de Secundarias.
- 2 de marzo: inicio de clases para estudiantes de 2º a 6º año de Secundarias.
- 25 a 31 de marzo: inicio del cursado para las carreras de Nivel Superior.
- 6 al 17 de julio: receso invernal para todos los niveles y modalidades.
- 22 de diciembre: fin de clases para todos los estudiantes del sistema.
El Calendario Escolar 2026 también prevé períodos específicos de intensificación y recuperación de saberes:
- 30 de noviembre al 18 de diciembre: período de recuperación final de saberes para estudiantes con aprendizajes pendientes.