El rol del subsidio estatal en la educación privada: equilibrio, acceso y control

La pregunta sobre si el Estado debe destinar fondos públicos para sostener y subsidiar a la educación privada es un tema recurrente y, a veces, divisivo en el debate político y social de muchos países. A primera vista, la idea de inyectar dinero estatal en instituciones que cobran aranceles puede sonar contradictoria.

Sin embargo, esta práctica se sustenta en argumentos clave relacionados con la garantía del derecho a la educación y la eficiencia del sistema.

Uno de los argumentos a favor de los aportes es la necesidad de ampliar la capacidad de escolarización sin que el Estado deba asumir el costo total de la infraestructura y el mantenimiento de cada establecimiento. Al financiar (generalmente los salarios docentes y no los gastos de funcionamiento) de colegios privados que cumplen una función social, el Estado delega la gestión administrativa a un tercero, logrando matricular a un mayor número de estudiantes. En este esquema, el colegios privados opera como una entidad de gestión privada con función pública, aliviando la presión sobre el sistema estatal y asegurando el acceso al derecho constitucional a la educación .

Otro argumento, y quizás el más importante, es favorecer la libertad de enseñanza y de elección de las familias sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos, evitando un estatismo propio de algunos países populistas. La educación privada subsidiada funciona entonces como un socio necesario que ayuda al Estado a cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación de cada ciudadano, sin caer en la inviabilidad financiera y logística de un monopolio total.

Muchos expertos señalan que el costo por alumno para el Estado en una escuela privada subvencionada es, en promedio, inferior al costo que implica sostener ese mismo alumno en una escuela pública. Este argumento de la eficiencia económica es poderoso, ya que permite justificar el aporte como una manera de maximizar los recursos públicos.

Un factor crucial en la asignación de subsidios es la función social de la institución. En la mayoría de los casos, los fondos públicos están destinados prioritariamente a:

Escuelas con matrícula de bajos recursos: aquellas instituciones ubicadas en zonas vulnerables o que atienden a estudiantes de bajos ingresos y por ello cobran aranceles mínimos o nulos.

Proyectos educativos específicos: instituciones que ofrecen orientaciones pedagógicas o religiosas elegidas por los padres, reconociendo la libertad de enseñanza como un derecho.

Al subsidiar estas escuelas, el Estado no solo promueve la diversidad de proyectos educativos, sino que también busca hacer efectiva la libertad de elección para familias que, de otra forma, solo tendrían acceso a la opción estatal.

El control del Estado y el límite de las ganancias

La contrapartida de recibir dinero público es el control estatal. La escuela subvencionada debe adherirse al currículum oficial, someterse a inspecciones y, en muchas jurisdicciones, tiene limitaciones en el monto de los aranceles que puede cobrar. El debate se intensifica cuando el financiamiento recae sobre instituciones con fines de lucro. La crítica más férrea es que el Estado no debería estar subsidiando un negocio privado. Por esta razón, muchos países han restringido o eliminado el subsidio a escuelas con alto nivel de arancel o cuya actividad principal es la generación de ganancias, priorizando aquellas de gestión social o cooperativa.

En última instancia, el sostenimiento estatal a la educación privada es un equilibrio complejo entre garantizar una cobertura amplia y diversa, la optimización de los recursos públicos, y la defensa de la equidad en el acceso a la educación. Es un mecanismo que busca complementar la oferta pública, pero que exige una regulación estricta para asegurar que cada peso público invertido cumpla con un genuino propósito social. La Argentina usa el subsidio como una herramienta de política pública para ampliar la cobertura, fomentar la diversidad de oferta y la libertad de enseñanza, pero el mecanismo principal para determinar cuánto se subsidia es el monto del arancel que cobra la institución, buscando favorecer a aquellas que hacen su oferta más accesible.

La corresponsabilidad de la sociedad civil

El sostenimiento de la educación es una tarea que trasciende los gobiernos y requiere la corresponsabilidad de la sociedad. Las escuelas de gestión privada, al ser iniciadas y gestionadas por organizaciones de la sociedad civil (como cooperativas, asociaciones, o entidades religiosas), representan una expresión de participación cívica en un derecho fundamental y movilizan recursos propios que complementan la inversión estatal, logrando una sinergia económica.

La educación privada accesible y subvencionada es un pilar de equilibrio del sistema educativo. El Estado la necesita para mantener su promesa de cobertura universal, y la sociedad civil la gestiona para garantizar la pluralidad de la libertad de enseñar y la accesibilidad, bajo la estricta regulación estatal, a veces, hiperregulacion estatista.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.