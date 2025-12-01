Serpientes en Mendoza: qué hacer si aparecen en casa o en una salida al aire libre

El calor trae de vuelta los asados al aire libre, las caminatas por la montaña y también un protagonista que genera respeto: las serpientes . En Mendoza , su presencia aumenta en primavera y verano, sobre todo en áreas rurales, de campo y de montaña.

Desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron que no son intrusas, sino parte de la fauna mendocina, protegida por ley y fundamental para el equilibrio de la naturaleza.

Las serpientes cumplen una función silenciosa pero clave. Controlan poblaciones de roedores y otros pequeños animales que pueden transmitir enfermedades. Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque, lo resumió con claridad: si se las elimina, aumentan los ratones y con ellos los problemas sanitarios. Por eso, remarcan que no hay que cazarlas, perseguirlas ni intentar capturarlas.

Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, advierte que la mayoría de los incidentes ocurre cuando alguien se acerca demasiado o intenta agarrar al animal. Con información y calma, insiste, el riesgo baja casi a cero. La consigna principal es simple: no tocar, no molestar y permitir que la serpiente se aleje sola.

En la provincia predominan especies que no son venenosas ni agresivas . Sin embargo, hay algunas de importancia médica. Entre ellas se encuentran la yarará chica, la yarará ñata, la coral y la cascabel, esta última más rara y ligada a zonas del este provincial. La yarará chica suele medir hasta 90 centímetros y tiene manchas en forma de herradura. La yarará ñata se reconoce por el hocico levantado. La coral luce colores intensos, con franjas rojas, negras y blancas o amarillas. La cascabel se delata por el sonido vibrante de su cola.

Para reducir la posibilidad de encontrarlas en viviendas, Fauna Silvestre pide mantener patios y terrenos ordenados. Pasto corto, nada de montones de basura, leña o chapas acumuladas. Donde hay escondites para roedores, hay más chances de que aparezcan serpientes. También se recomienda cerrar bien galpones y depósitos, usar telas mosquiteras y evitar dejar comida para aves u otros animales que puedan atraer depredadores.

Caminatas, acampe y qué hacer ante una mordedura

En salidas al campo o a la montaña, los especialistas sugieren usar calzado cerrado y, si es posible, de caña alta. También pantalones largos, revisar el suelo antes de sentarse, no meter manos en huecos, troncos o piedras y mantener a los perros con correa. Si se ve una serpiente, lo mejor es detenerse, no hacer movimientos bruscos y alejarse despacio. Las carpas deben permanecer cerradas y conviene revisarlas por dentro antes de dormir.

Si pese a los cuidados se produce una mordedura, la recomendación es mantener la calma y buscar atención médica de inmediato. No se deben hacer torniquetes, ni succionar la herida, ni aplicar alcohol, vinagre o remedios caseros. Si se puede, se lava con agua y jabón y se retiran anillos o prendas ajustadas. Luego, directo al centro de salud más cercano. El veterinario Juan Pablo Coniglione recuerda que los tratamientos actuales son seguros y eficaces, pero que el tiempo es clave.

Las serpientes están protegidas por la Ley Nacional 22.421 y la Ley Provincial 4602/81, por lo que su caza o eliminación está prohibida. Si aparece un ejemplar dentro de una casa o jardín, se debe mantener la distancia y llamar al Departamento de Fauna Silvestre (+54 9 261 7 503417, de lunes a viernes de 8 a 14), a la Policía de Seguridad Rural (911, todo el día) o escribir a [email protected]. Con información y respeto por la fauna, remarcan desde Ambiente, es posible convivir con estas especies sin poner en peligro a nadie.