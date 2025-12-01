Endurecen los controles a las plataformas de viaje en Mendoza: los detalles

El Gobierno de Mendoza reglamentó este lunes las modificaciones a las leyes 9086 y 7412, que endurecen obligaciones y también sanciones para quienes se desempeñan en plataformas de viaje como Uber y Cabify , entre otras.

Según lo dispuesto, hay tres cambios clave: limitación de permisos individuales, responsabilidad de las plataformas, y endurecimiento del régimen sancionatorio a cargo del Entre de la Movilidad Provincial (EMop).

A partir de ahora, solo se admite un permiso por persona, quedando prohibido poseer múltiples licencias. "Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso afectado al servicio", aclara la norma. El permiso mantiene carácter precario y revocable, y el vehículo podrá ser conducido por el permisionario o por otra persona autorizada que tenga licencia vigente.

Pero hay una excepción: la restricción no correrá para vehículos que utilicen motores eléctricos para su propulsión. El objetivo es incentivar el uso de tecnologías más limpias en transporte.

Otro de los cambios apunta a reforzar las obligaciones de las plataformas de viaje, que deberán cumplir con lo siguiente:

Abstenerse a asignar viajes a conductores que no cuenten con permiso de explotación y vehículos debidamente registrados y habilitados ante la autoridad de aplicación.

Se les prohíbe realizar cualquier forma de publicidad engañosa que promueva o incite al incumplimiento de la normativa vigente.

El incumplimiento grave o reiterado de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión temporal de la plataforma por hasta dos años o incluso su inhabilitación definitiva.

Sanciones y controles del Estado

Con la nueva normativa, el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) pasa a ser la máxima autoridad administrativa para la aplicación de sanciones. De esta manera, podrá suspender plataformas, imponer multas y tramitar controversias en única instancia administrativa.

Además, el EMoP queda habilitado a "realizar todos los actos necesarios para el control de la facturación e ingresos de las empresas concesionarias". A tal fin, tendrá las siguientes facultades:

Requerir información escrita y documentada a los prestadores de servicios.

Inspeccionar libros contables y documentación relacionada.

Verificar contratos y documentación vinculada a la prestación.

Aplicar sanciones previstas en la ley, en caso de incumplimiento o irregularidades.

Ejecutar, por la vía de apremio prevista en el Título IV, las multas o sanciones pecuniarias que imponga.

El cobro por vía de apremio podrá ser efectuado por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), o el organismo que la reemplace, recaudadores fiscales designados a tal efecto o por los profesionales del servicio jurídico permanente del EMoP.