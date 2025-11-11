Es ley el proyecto que endurece sanciones a las plataformas de viajes

La Cámara de Senadores de Mendoza transformó en ley este martes el proyecto que endurece obligaciones y también sanciones para quienes se desempeñan en plataformas de viajes, como Uber y Cabify , entre otros.

La modificación se dio en las leyes 9086 y 7412 y fue aprobada por un escaso margen, ya que consiguió 19 votos positivos y 17 negativos.

La norma introduce cambios en los artículos 53, 64 y 85 de la ley 9086 e incorpora nuevos incisos y reformas en la 7412, que fortalecen facultades de control y fiscalización sobre las empresas de redes de transporte (ERT). Desde el Poder Ejecutivo marcaron que las reformas "brindan mayor seguridad jurídica, transparencia y equidad entre los distintos prestadores del servicio".

Los cambios señalan que las empresas -además de los requisitos que ya tienen- deberán “abstenerse de asignar viajes a conductores que no cuenten con permiso de explotación otorgado por la Autoridad de Aplicación y vehículos debidamente registrados y habilitados ante la misma”.

Asimismo, también deben “abstenerse de realizar, por sí o por intermedio de terceros, cualquier tipo de publicidad, por cualquier medio o plataforma, que promueva, sugiera o incite al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables al servicio”.

image El senador Walther Marcolini dio las explicaciones del proyecto en la Legislatura. Prensa Legislatura

Por otro lado, también endurece las sanciones por incumplimientos de la normativa e incorpora las multas económicas para las empresas que violen la legislación vigente.

El Ente de Movilidad Provincial (EMOP) podrá establecer la suspensión temporal de la plataforma, por un plazo de hasta 2 años y también multas pecuniarias. La Autoridad de Aplicación, en este caso la Subsecretaría de Transporte podrá disponer la inhabilitación definitiva de la plataforma.

El proyecto incorpora como causal de inhabilitación de la plataforma el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones para el transporte a través de plataformas electrónicas

También señala que las multas impuestas por el Emop quedarán firmes y ejecutoriadas una vez concluida la instancia administrativa con la resolución final. El pago de la multa será requisito de admisibilidad para la interposición de la Acción Procesal Administrativa ante la Justicia.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la actualización normativa responde a los cambios tecnológicos y a la "necesidad de garantizar condiciones de competencia leal entre los servicios tradicionales y los digitales".

Habilitación a los vehículos eléctricos

La reforma de la ley promueve también la incorporación de vehículos eléctricos dentro del sistema de transporte privado. El artículo 53 de la Ley 9086 exime ahora a los permisionarios que utilicen vehículos eléctricos de ciertas limitaciones, como la cantidad de permisos o los requisitos de titularidad, incentivando la movilidad sustentable en línea con los objetivos del Plan Integral de Movilidad 2030.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la incorporación de vehículos eléctricos tiene un gran impacto en la lucha contra el cambio climático, ya que no solo son más eficientes energéticamente, sino que al no emitir gases contaminantes permiten una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono (CO2), y una mejora en la calidad del aire.