Cornejo quiere endurecer sanciones y sumar obligaciones para las plataformas de viajes

El gobernador Alfredo Cornejo envió un proyecto de ley a la Legislatura que pretende endurecer las sanciones a las plataformas de viajes como Uber y Cabify y favorecer la incorporación de vehículos eléctricos por parte de estas empresas. La iniciativa modifica la legislación sancionada hace siete años en la provincia para sumar nuevas obligaciones para las aplicaciones y fija multas económicas.

El Gobierno de Mendoza fue precursor a nivel nacional en 2018 con la regulación del servicio de transporte a través de plataformas electrónicas. Ahora, el Ejecutivo provincial planteó algunas modificaciones a la legislación a partir de la experiencia de los últimos 7 años.

La propuesta impulsada por el mandatario provincial incorpora nuevas obligaciones para las empresas que ofrecen servicio de transporte por aplicaciones, como la prohibición expresa de publicitar, directa o indirectamente, conductas que contravengan la normativa vigente.

A su vez, reformula el régimen sancionatorio aplicable a estas empresas, diferenciando las competencias del Ente de la Movilidad Provincial (Emop) y de la autoridad de aplicación para disponer suspensiones temporales, inhabilitaciones definitivas y multas.

En este sentido, amplía las causales de inhabilitación, incluyendo el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones legales propias de esta modalidad de prestación del servicio de transporte y unifica criterios procedimentales y sancionatorios, dotando al Emop de herramientas procesales más efectivas para la ejecución de multas.

Por otra parte, los cambios apuntan también a incentivar la incorporación de vehículos eléctricos al servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas como Uber o Cabify, entre otras.

En los fundamentos de la iniciativa se resalta que las modificaciones propuestas tienen como finalidad garantizar la equidad entre los distintos prestadores del servicio de transporte, adaptar la regulación del uso de las tecnologías aplicadas al transporte a las necesidades actuales, incentivar la movilidad sustentable y dotar al Estado provincial de mecanismos claros y eficientes de control y sanción.

Más obligaciones y endurecimiento de sanciones

El proyecto de ley impulsado por Cornejo establece modificaciones a las leyes Nº 9086 de Movilidad Provincial y Nº 7412 de regulación del transporte de pasajeros.

En concreto, se proponen nuevas obligaciones para las empresas de transporte por plataformas electrónicas. Por un lado, señala que deben “abstenerse de asignar viajes a conductores que no cuenten con permiso de explotación otorgado por la Autoridad de Aplicación y vehículos debidamente registrados y habilitados ante la misma”.

Asimismo, también deben “abstenerse de realizar, por sí o por intermedio de terceros, cualquier tipo de publicidad, por cualquier medio o plataforma, que promueva, sugiera o incite al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables al servicio”.

Por otro lado, también endurece las sanciones por incumplimientos de la normativa e incorpora las multas económicas para las empresas que violen la legislación vigente.

La iniciativa determina que el Emop podrá establecer la suspensión temporal de la plataforma, por un plazo de hasta 2 años y también multas pecuniarias.

En tanto, la Autoridad de Aplicación, en este caso la Subsecretaría de Transporte podrá disponer la inhabilitación definitiva de la plataforma.

El proyecto incorpora como causal de inhabilitación de la plataforma el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones para el transporte a través de plataformas electrónicas

También señala que las multas impuestas por el Emop quedarán firmes y ejecutoriadas una vez concluida la instancia administrativa con la resolución final. El pago de la multa será requisito de admisibilidad para la interposición de la Acción Procesal Administrativa ante la Justicia.

Más vehículos eléctricos

Otro de los puntos destacados del proyecto de Cornejo es el incentivo para que las empresas de viajes a través de plataformas electrónicas sumen vehículos eléctricos.

La propuesta señala que “el permisionario deberá ser titular dominal del vehículo con el que prestará el servicio. Solo podrán ser permisionarios personas humanas. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso afectado al servicio regulado en la presente sección”.

En tanto, advierte que “las limitaciones establecidas en el párrafo anterior no serán aplicables en aquellos que casos en que los vehículos que se afecten utilicen para su propulsión motores eléctricos”.

De esta forma, se exime a aquellas personas que decidan afectar vehículos eléctricos a la prestación del servicio de transporte privado por plataformas electrónicas de las limitaciones referidas a la titularidad del vehículo, tipos de personas que pueden solicitar el permiso y cantidad de permisos a otorgar a las mismas.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la incorporación de vehículos eléctricos tiene un gran impacto en la lucha contra el cambio climático, ya que no solo son más eficientes energéticamente, sino que al no emitir gases contaminantes permiten una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono (CO2), y una mejora en la calidad del aire.