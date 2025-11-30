Tokenización de activos reales para millones de usuarios cripto

R3al Blocks se integra como miniapp en Lemon y acerca inversiones vía tokenización en proyectos reales a más de 5 millones de usuarios cripto en la región.

En una alianza que marca un nuevo hito para el ecosistema cripto latinoamericano, R3al Blocks, la startup argentina que trabaja sobre tokenización de activos del mundo real, anunció su integración como miniapp en Lemon, la exchange con más de 5 millones de usuarios en la región.

A partir de esta colaboración, los usuarios de Lemon podrán acceder directamente a los activos tokenizados de R3al Blocks desde la app, invirtiendo en proyectos reales, como desarrollos inmobiliarios, yerba mate o canchas de padel y fútbol, de manera simple, segura y desde montos accesibles. El anuncio tuvo lugar en la DevConnect, el evento más grande e importante del mundo crIpto y web3 que organiza Ethereum y que este año se desarrolló en el predio La Rural, en el que se hubo alrededor de 20.000 visitantes de todo el mundo.

tokenización Activos tokenizados desde la app La integración entre ambas plataformas representa un avance clave en la adopción masiva de los activos del mundo real (RWAs), un segmento que está redefiniendo la industria financiera global. Desde su creación, La plataforma ha impulsado proyectos pioneros, como la primera yerba mate tokenizada del mundo y el primer complejo deportivo, de padel y fútbol en CABA, tokenizado de Argentina, demostrando cómo la blockchain puede transformar sectores tradicionales en oportunidades de inversión abiertas a todos.

Más allá del aspecto tecnológico, el objetivo común de ambas compañías es democratizar el mundo financiero, brindando herramientas que conecten la economía digital con la economía real y fomenten la inclusión financiera desde Latinoamérica.