El beneficio que más valoran los talentos argentinos, que el trabajo no te complique la vida

En Argentina, hablar de beneficios laborales dejó de ser un complemento simpático dentro de una oferta de trabajo . Hoy es un tema central para cualquier empresa que quiera atraer y retener talentos , especialmente en un contexto en el que la competencia por los perfiles más valiosos es cada vez más intensa.

En Teamworks lo vemos todos los días: las compañías están revisando sus paquetes con lupa y, sobre todo, intentando entender qué es lo que realmente tiene impacto. La primera tendencia es clara: la flexibilidad sigue siendo el beneficio más valorado, pero ya no se trata de “home office sí o no”.

El talento argentino busca autonomía. Quiere poder decidir cómo organizar su semana dentro de un marco razonable, sin que eso implique estar disponible 24/7. Los modelos híbridos bien diseñados (los que ofrecen días de foco, días de colaboración y espacios donde el trabajo fluye) son los que mejores resultados están mostrando. No es una cuestión de costo, sino de coherencia.

Otro beneficio que ganó peso en silencio, pero de forma contundente, es la calidad del espacio de trabajo . Y acá no hablo de amenities extravagantes ni de frases motivacionales en las paredes: hablo de un espacio que no complique la vida. El espacio se convierte en un beneficio en sí mismo.

Buena conectividad, acceso fácil, salas que funcionen, soporte técnico que resuelva y una experiencia general que permita trabajar con tranquilidad. La exigencia del talento argentino en este punto es altísima. Lo detectamos cada día en nuestros edificios: cuando las empresas invierten en el entorno correcto, la retención mejora de manera inmediata.

Talento (2) La flexibilidad sigue siendo el beneficio más valorado, pero ya no se trata de “home office sí o no”. Archivo.

Una ficha a la capacitación específica

También creció el interés por la formación, pero con un criterio más pragmático. Los colaboradores quieren aprender, sí, pero quieren aprender cosas que puedan aplicar mañana. Ya no funciona la lógica de cursos genéricos que nadie mira. Lo que tiene impacto es la capacitación breve, puntual y directamente vinculada a los desafíos del equipo: comunicación interna, gestión del tiempo, liderazgo de primera línea, herramientas digitales. Capacitar no necesariamente implica grandes presupuestos. Muchas veces implica elegir bien los talentos.

Atender las emociones

Otro punto que dejó de ser opcional: el bienestar emocional. Pero no desde el lugar del cliché o de la moda corporativa. El talento quiere trabajar en organizaciones que cuiden sus dinámicas internas, que no generen desgaste innecesario y donde la carga laboral esté bien distribuida.

Beneficios como acceso a apoyo psicológico o espacios de desconexión suman, pero la mejor política de bienestar sigue siendo una buena organización del trabajo. Y entonces aparece la pregunta que todas las empresas se hacen: ¿cómo ofrezco beneficios atractivos sin desbordar el presupuesto?

Talentos (2) El talento quiere trabajar en organizaciones que cuiden sus dinámicas internas. Archivo MDZ.

La respuesta suele ser más simple de lo que parece. No se trata de ofrecer más, sino de ofrecer mejor. De priorizar los beneficios de alto impacto (flexibilidad real, procesos ordenados, espacios de trabajo que funcionen, formación específica) por encima de los accesorios que suman poco y cuestan mucho.

Cuestión de costos

Muchos de nuestros clientes llegan buscando reducir costos fijos y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia de sus equipos. Migrar a oficinas flexibles, donde solo pagan por lo que usan y pueden escalar según demanda, terminó siendo para muchos una solución inesperada. No porque sea “más barato”, sino porque libera recursos que luego pueden invertirse en aquello que sí mueve la aguja del talento.

Al final del día, el beneficio más valorado por los argentinos hoy no es un voucher, un snack o un after office. Es trabajar en una empresa que les ordene la vida y no se la complique. Una empresa donde la comunicación sea clara, la organización haga sentido y el espacio acompañe en lugar de obstaculizar.

En un mercado tan competitivo, eso más que cualquier otro beneficio es lo que realmente retiene a las personas.

*Tamara Giménez, fundadora y CEO de Teamworks Coworking.