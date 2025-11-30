Panorama clave: todos los temores que tiene el mercado para esta semana.

Las mieles financieras y cambiarias del contundente triunfo electoral del Gobierno de Javier Milei parecen haberse diluido tras un frenético rally de los bonos y, principalmente, de las acciones. Hoy subsiste una tensa calma en el mercado financiero mientras cruje parte de la economía real.

Claro que como dice la canción, todo depende de qué lado de la mecha uno está, porque lo que está pasando en la economía a nivel sectorial es muy heterogéneo.

¿Esto está explicando el clima que se respira en los mercados? ¿Qué están mirando analistas e inversores? Es cierto que los datos económicos generan inquietud, sobre todo, por su faz social, o, mejor dicho, por su impacto en el empleo y los ingresos familiares. Pero si habría que resumir en una sola cuestión qué está pensando el consenso del mercado, que refleje el impasse que se vive en la toma de decisiones de inversión sobre activos argentinos, es: si el Gobierno puede comprar reservas, en forma significativa, con el actual esquema cambiario (de bandas).

En todo encuentro presencial y/o virtual entre profesionales del mundo financiero local e internacional, tras el éxito electoral del 26-O, esta sigue siendo la principal duda que se escucha. ¿Por qué? Debido a que el precio de dólar (spot o presente) sigue fastidiosamente cerca del techo de la banda y el dólar “contado con liquidación” (CCL) incluso lo supera.

Por ello, en el mercado interpretan que es muy probable que esta duda sea la excusa principal por la que el riesgo país (medido por el EMBI Argentina) sigue en terreno de los 650 puntos básicos (pb), cuando la mayoría de los países de la región (medidos por el índice EMBI Latam) recortaron desde que comenzó el año y Argentina hoy está unos 100 pb por encima del mínimo de la era Milei, allá por enero pasado.

¿Por qué esto es importante? Porque el Gobierno precisa volver a acceder a los mercados de capitales globales para financiar los vencimientos de deuda que se avecinan el próximo año, dado que encima su posición de reservas internacionales es nula, por no decir negativa, en términos netos.

Al respecto, vale señalar que los analistas especulan con que los mercados voluntarios de deuda se abrirían para Argentina en una zona de 475 a 450 pb aproximadamente, para tener un faro. O sea, hoy se está a 200 pb de esa referencia. De modo que en las próximas semanas y bien entrado el verano estival en esa zona debería estar el riesgo país de Argentina para que el Gobierno pudiera volver a colocar deuda en los mercados globales.

Por ello, en el mercado, se sospecha que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo planea volver a incursionar en los mercados en medio del receso estival. Por eso, se especula que el equipo económico ofrecerá un canje de deuda o bien encarará una operación de recompra de deuda, con asistencia del Tesoro de EE.UU. o de organismos financieros internacionales vía un Repo, para comprimir la prima de riesgo país hacia la zona de 450 pb.

Hay una serie de factores que coadyuvarían para que en el verano el riesgo país se encamine a la zona de referencia: por un lado, la expectativa que tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) continuarán recortando sus tasas de interés, lo cual resta puntos al spread del riesgo país; por otro lado, ya con el nuevo Congreso se espera que avance un proyecto de ley de consolidación de activos del sector público dentro del Tesoro (que en 2024 no prosperó por 3 votos de diputados cordobeses).

A esto se suma la probable operación de recompra de bonos cortos o de canje de deuda –ofreciendo algo de “cash” y un bono más largo-; y además entra a jugar la incidencia del pago del cupón en enero 2026 (u$s3.700 millones a privados) y como ya se ha visto, el mercado se anticipa a la reinversión de los vencimientos, por eso no es casual que en enero 2025 cuando se pagó un vencimiento se alcanzó el menor riesgo país desde que asumió Javier Milei (560 pb). Todo ello redundaría en la tan ansiada baja del riesgo país para poder volver a los mercados de deuda y a recomponer de alguna manera esta preocupante situación de reservas. Esta es la jugada que se espera para el verano.

Ahora bien, si uno mira a países similares, la deuda argentina de largo tendría que pagar alrededor de un 7% anual y 6,5% la de corto. Sin embargo, cuando se miran los datos macro de países como Ghana, Egipto, El Salvador, Nigeria, Ecuador, Pakistán o Bolivia, algunos tienen reservas, un 10% del PIB promedio, otros tienen déficits fiscales, otros una elevada deuda sobre PIB, otros algún mix entre todo esto, pero ninguno tiene un prontuario como el argentino que castigó a los inversores con tres defaults de la deuda con legislación internacional en el último siglo (2001, Griesa y Guzmán), y eso no se olvida fácilmente. O sea, no es suficiente con mostrar superávit fiscal primario y prometer reformas estructurales, los inversores tienen memoria y por más sea la avaricia ya muchos han hecho su verano con el reciente rally. Ahora están esperando ver algo más.

En este marco se mira cómo hará para comprar reservas el Banco Central (BCRA) y el Tesoro.

En tal sentido, si bien es cierto que a lo largo de las semanas posteriores al 26-O el Gobierno no compró muchos dólares, se estima alrededor de u$s300 millones, sí aprovechó, en cambio, para bajar fuerte las tasas de interés e ir reduciendo la exposición de inversores privados al tipo de cambio oficial. Vale explicar que incluso antes del vencimiento de los futuros de dólar de noviembre, el nivel de cobertura cambiaria que ofreció el Gobierno a privados en la previa electoral cayó casi u$s6.000 millones desde la elección, sumando tanto el desarme de futuros de dólar y el vencimiento de Letras “dólar linked” (Lelink).

Claro que, como advierten en el mercado, tampoco es menos cierto que el Tesoro casi no compró reservas en un mes en el que entre las Provincias y empresas y bancos privados emitieron u$s4.200 millones en los mercados internacionales vía colocación de ON, algo que no se va a repetir todos los meses.

El equipo económico apuesta a recomponer el stock de reservas internacionales de la mano de la recuperación de la demanda de dinero en un contexto de crecimiento económico. Esto lleva a los analistas a plantear si el tipo de cambio es consistente con la continuidad de las bandas, tema para otro análisis, al igual que el de las tasas de interés.

Hoy, Argentina está a u$s13.000 millones de la meta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de diciembre, y no hay duda que se va a incumplir y que habrá un “waiver” (perdón). Sin embargo, la distancia respecto a la meta fijada hasta no hace mucho es lo suficientemente amplia como para que no dispare varios interrogantes entre analistas e inversores.

No todo está perdido, pero tampoco no todo está resuelto, y por eso persisten las dudas y el riesgo país no cede tanto. Mientras tanto, la inflación mensual parece haberse estacionado por encima del 2%, complicando el derrotero de las bandas cambiarias y de las tasas de interés.