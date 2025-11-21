El riesgo país supera los 650 puntos, mientras que los bonos y las acciones caen en Wall Street
El mercado reacciona ante la posibilidad de que el préstamo con bancos estadounidenses que negocia Argentina sea mucho menor a US$20.000 millones.
Los activos argentinos en Wall Street operan con caídas generalizadas tras conocerse que la ayuda financiera que se negocia con bancos estadounidenses es por un monto menor a los US$20.000 millones que trascendieron inicialmente. En ese contexto, los bonos caen hasta 1,6% mientras que las acciones retroceden hasta 3,2%. El riesgo país supera los 650 puntos básicos.
Luego de que trascendiera que se tramitaba una ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina por US$20.000 millones, las entidades bancarias analizan brindar uno menor, aunque todavía está en evaluación.
Noticia en desarrollo...