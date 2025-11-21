El riesgo país supera los 650 puntos, mientras que los bonos y las acciones caen en Wall Street

Los activos argentinos en Wall Street operan con caídas generalizadas tras conocerse que la ayuda financiera que se negocia con bancos estadounidenses es por un monto menor a los US$20.000 millones que trascendieron inicialmente. En ese contexto, los bonos caen hasta 1,6% mientras que las acciones retroceden hasta 3,2%. El riesgo país supera los 650 puntos básicos.