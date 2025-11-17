Wall Street: Los bonos y las acciones operan mixtas, en tanto el riesgo país se ubica en 614 puntos

La jornada financiera comenzó con movimientos mixtos en Wall Street. En la plaza local, el Merval retrocede luego de cerrar el viernes al alza.

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

A la espera de la letra chica del acuerdo comercial con Estados Unidos, la jornada financiera comenzó con movimientos mixtos para los activos argentinos en Wall Street. Tanto bonos como acciones alternan entre subas y bajas. En la plaza local, el Merval retrocede luego de comenzar la rueda al alza.

La deuda soberana en dólares opera mixta, son subas en el Bonar 2041 (+0,6%). En tanto, los títulos bajo legislación local muestran caídas generalizadas.

El riesgo país se ubica en 614 puntos básicos.

Acciones Mientras que el Merval, el mayor índice bursátil de la plaza local, retrocede 1,5%, luego de comenzar la jornada con suba. Las acciones del panel líder alternan alzas y bajas. El papel de Supervielle se hunde 3,7%.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. El ADR que más retrocede es Supervielle (-3,3%).