Wall Street: Los bonos y las acciones operan mixtas, en tanto el riesgo país se ubica en 614 puntos
La jornada financiera comenzó con movimientos mixtos en Wall Street. En la plaza local, el Merval retrocede luego de cerrar el viernes al alza.
A la espera de la letra chica del acuerdo comercial con Estados Unidos, la jornada financiera comenzó con movimientos mixtos para los activos argentinos en Wall Street. Tanto bonos como acciones alternan entre subas y bajas. En la plaza local, el Merval retrocede luego de comenzar la rueda al alza.
La deuda soberana en dólares opera mixta, son subas en el Bonar 2041 (+0,6%). En tanto, los títulos bajo legislación local muestran caídas generalizadas.
El riesgo país se ubica en 614 puntos básicos.
Acciones
Mientras que el Merval, el mayor índice bursátil de la plaza local, retrocede 1,5%, luego de comenzar la jornada con suba. Las acciones del panel líder alternan alzas y bajas. El papel de Supervielle se hunde 3,7%.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. El ADR que más retrocede es Supervielle (-3,3%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.430 en la pizarra del Banco Nación.