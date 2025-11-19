El dólar oficial volvió a subir y ya cotiza igual que el blue

Mientras el Riesgo Pais retrocedía a los 607 puntos durante este miércoles, el dólar oficial cotizaba al alza durante una nueva jornada en la que pegó un leve salto que lo hizo llegar a la misma línea que el blue. Todas las cotizaciones marcaron movimientos este miércoles.

El dólar oficial, en concreto, cerró hoy en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

En lo que va de la semana, la moneda estadounidense registró altibajos en el precio de su cotización. Hoy volvió a subir y cerró en $1.430, un incremento del 0,36%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.440 para la venta . La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y$1.430 para la venta, sin registrar cambios durante la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.405, subió 0,7% y quedó a 100 pesos del techo cambiario (hoy en $1.505,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,4% hasta $1.444,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo en $1.479 (0,49%).

dolar blue cabeza chica.jpg Sin cambios para el dólar blue. Pixabay

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$40.620 millones.

Qué pasó con el Riesgo País y las acciones

Las acciones operan en baja al promediar la tarde, mientras que el Riesgo País se ubicaba en 607 puntos, tras caer 1,10%.

Esta tarde, el S&P Merval registra una leve baja de 0,57%, hasta los 2.915.870,00 puntos.

El panel líder opera con mayoría de bajas. Registran las mayores caídas Grupo Supervielle (-2,36%), Ternium (-1,92%) y Sociedad Comercial del Plata (-1,51%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan mayormente con ganancias. Las principales subas son de Edenor (2,77%), Pampa Energía (1,92%) y Transportadora Gas del Sur (1,88%).

En los títulos públicos, el AL30 sube 0,81% y el AL35 avanza 0,50%; mientras que el Riesgo País se ubica en 607 puntos básicos, tras caer 1,10%, según la medición de JP Morgan.