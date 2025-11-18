Wall Street: en un rueda volátil los bonos cierran en baja y se recuperan algo las acciones argentinas

Desde el inicio de la rueda el mercado argentino operó en rojo en la jornada bursátil de este martes En Wall Street , los bonos y en las acciones predominan los números en verde y terminan con subas de más del 5%, aunque también hay algunas bajas en torno al 1%.

En la plaza local, el índice S&P Merval viró mal comienzo hacia la toma ganancia con caída de hasta 2,5%, pero sobre el final de la rueda recortó las pérdidas para quedar con un avance marginal de 0,15%.

La deuda soberana en dólares cotizó al cierre con mayoría en rojo en Nueva York, tras un arranque mixto, traccionada por los Bonares 2029 y 2041, que retrocedieron -0,7%, mientras que el Bonar 2035 cayó -0,6%, el Global 2035 -0,4% y el Bonar 2038 -0,2%.

En contraste, el Global 2046 registró un fuerte avance de 1,7% y el Global 2030 un 0,3%.

Los bonos bajo legislación local, por su parte, marcan cotizaciones predominantemente en caída, con retrocesos de hasta -1,4%. El Bonar 2035 cae -1,2%, mientras que el 2029 retrocede -1,1%, el Bonar 2038 -0,8%, y el 2030 -0,7%.

En este contexto, el índice de riesgo país que elabora el banco de inversión JP Morgan se mantuvo estable, bajando un punto porcentual hasta los 615 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, las acciones en el panel líder avanzan tras un inicio de jornada volátil y con números en rojo. Entre ellas se destaca el avance de IRSA con 4,5%, mientras que Edenor sube 2,4%, Ternium 2,3%, TGN y TGS subieron 2,2%, en tanto YPF salta 1,6%, Pampa Energía 1,3%, lo mismo que Transener, y Cresud 1%,

Entre los papeles que caen se destacan Sociedad Comercial del Plata (-2,1%), Telecom (-1,9%), Banco Macro (-1,3%), Aluar (-1,1,%) y Grupo Financiero Galicia (-1%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista arrancó la rueda en $1.415 en la pizarra del Banco Nación, para avanzar luego 10 pesos y cerrar en $1375 para la compra y $1425 para la venta, un avance de 0,7%.

En cuanto al dólar blue bajó -0,35% quedando en $1410 para la compra y $1430 para la venta, en tanto que entre los dólares financieros, el MEP cayó -0,60% hasta $1440,51 y el Contado con Liqui se mantuvo sin cambios en $1471,50.