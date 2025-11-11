Wall Street: los bonos en dólares siguen en alza y las acciones se disparan hasta 4,5% este martes
En la plaza doméstica, el índice S&P Merval extiende la suba del lunes. El mercado sigue de cerca los próximos pasos del equipo económico.
Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo la continuidad del esquema de bandas cambiarias, el mercado acompaña la sintonía del Gobierno y opera con alzas generalizadas. En ese escenario, los bonos suben en Wall Street, mientras que en la plaza local el Merval extiende el verde del lunes.
El índice S&P Merval marca una suba de 0,94%, en un contexto de alzas y bajas pero con preeminencia de números en verde, especialmente en papeles del sector energético y los servicios.
Por su parte, en la Bolsa de Valores de Nueva York, la deuda soberana en dólares exhibe subas en todos los títulos, traccionada por el Global 2030 (+1%), los Bonares 2029 (+0,9%), y 2041 (+0,8%). En este contexto, el índice de riesgo país que mide el banco de inversión JP Morgan retrocede un punto básico adicional este martes y se ubica en los 598 puntos básicos.
Los bonos en dólares emitidos bajo legislación local acompañan la misma tónica y operan con subas, aunque más moderadas, con oscilaciones que varían entre 0,3% y 0,1%, mientras que el Global 2030 es el único papel que cae (-0,6%).
Acciones
En la plaza local, el Merval extiende la suba de ayer y avanza más de 0,4% luego de subir por encima del 1% durante gran parte de la jornada.
Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Comercial del Plata (13,6%), que se despega del resto de los papeles, seguido por Transener (5,8%), Transportadora Gas del Sur (4,3%), IRSA (3,8%), Cresud (2,9%), Aluar (2,8%) y Metrogas (2,6%).
En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street o ADR suben hasta 4,5%, como es el caso de Corporación América y Transportadora Gas del Sur, mientras que las acciones de Cresud suben 4,10%, las de IRSA 2,45% y las de YPF 1,69%.
Dólar con subas y bajas
En el mercado cambiario, la rueda estuvo dominada una baja marginal del dólar oficial minorista, que en el Banco Nación quedó en $1390 para la compra y $1.440 para la venta, una baja del -0,35%.
Por su parte, el dólar blue avanzó 15 pesos, para quedar al cierre en $1420 y $1440 para ambas puntas, una suba de 1,77%. En cuanto a los dólares financieros, el MEP bajó -0,20% hasta $1455,43 y el CCL -0,10% para quedar en $1474,82.