Wall Street: los bonos en dólares siguen en alza y las acciones se disparan hasta 4,5% este martes

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo , sostuvo la continuidad del esquema de bandas cambiarias, el mercado acompaña la sintonía del Gobierno y opera con alzas generalizadas. En ese escenario, los bonos suben en Wall Street , mientras que en la plaza local el Merval extiende el verde del lunes.

El índice S&P Merval marca una suba de 0,94%, en un contexto de alzas y bajas pero con preeminencia de números en verde, especialmente en papeles del sector energético y los servicios.

Por su parte, en la Bolsa de Valores de Nueva York, la deuda soberana en dólares exhibe subas en todos los títulos, traccionada por el Global 2030 (+1%), los Bonares 2029 (+0,9%), y 2041 (+0,8%). En este contexto, el índice de riesgo país que mide el banco de inversión JP Morgan retrocede un punto básico adicional este martes y se ubica en los 598 puntos básicos.

Los bonos en dólares emitidos bajo legislación local acompañan la misma tónica y operan con subas, aunque más moderadas, con oscilaciones que varían entre 0,3% y 0,1%, mientras que el Global 2030 es el único papel que cae (-0,6%).

En la plaza local, el Merval extiende la suba de ayer y avanza más de 0,4% luego de subir por encima del 1% durante gran parte de la jornada.

Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Comercial del Plata (13,6%), que se despega del resto de los papeles, seguido por Transener (5,8%), Transportadora Gas del Sur (4,3%), IRSA (3,8%), Cresud (2,9%), Aluar (2,8%) y Metrogas (2,6%).

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street o ADR suben hasta 4,5%, como es el caso de Corporación América y Transportadora Gas del Sur, mientras que las acciones de Cresud suben 4,10%, las de IRSA 2,45% y las de YPF 1,69%.

Dólar con subas y bajas

En el mercado cambiario, la rueda estuvo dominada una baja marginal del dólar oficial minorista, que en el Banco Nación quedó en $1390 para la compra y $1.440 para la venta, una baja del -0,35%.

Por su parte, el dólar blue avanzó 15 pesos, para quedar al cierre en $1420 y $1440 para ambas puntas, una suba de 1,77%. En cuanto a los dólares financieros, el MEP bajó -0,20% hasta $1455,43 y el CCL -0,10% para quedar en $1474,82.