Bonos en verde, el riesgo país cae a 600 puntos y los ADR suben más de 4% en Wall Street

El mercado reacciona positivamente ante la noticia que el Gobierno recomprará deuda con vencimientos 2029 y 2030, y acumulará reservas. Este lunes, los bonos bajo legislación extranjera suben hasta 2,9%, mientras que los bonos locales avanzan hasta 2,8%, como el caso del Global 2041.

Por su parte, las acciones en la plaza local trepan en forma generalizada y en algunos casis de forma impresionante. Este lunes las acciones de Ternium subieron 16,3%, mientras que los papeles de Aluar avanzaron 11,5%, Comercial del Plata 6,7%, y Transportadora Gas del Norte 6,2%.

En Wall Street , en tanto, los activos argentinos operan con subas generalizadas. Los ADR (American Depositary Receipt) de Globant avanzaron 4,36%, las Telecom Argentina subieron 3,95%, mientras que Loma Negra avanzó 3,80%, YPF sube 3,62% y Central Puerto 3,30%.

Los bonos en Nueva York Bonar suben impulsados por el Bonar 2035. En tanto, los títulos que operan bajo legislación local avanzan hasta 2,8%, impulsados por el Bonar 2041.

En sintonía, el riesgo país perforó este lunes 600 puntos básicos, tocando los 596 puntos básicos, aunque antes del cierre subió unos escalones para quedar en 603 puntos.

Acciones

En la plaza local, el Merval avanzó 2,8%, luego de cerrar la semana pasada con una caída.

Las acciones del panel líder operaron toda la rueda en verde. Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street avanzan hasta 4,4%, como el caso de Telecom.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cerró a $1395 para la compra y $1.445 para la venta en la pizarra del Banco Nación, mientras que el mayorista avanzó 0,4% hasta $1411,50 y $1420,50 para ambas puntas.

En cuanto al dólar blue subió 0,70% hasta $1405 para la compra y $1425 para la venta. Los dólares financieros, el MEP avanzó a $1458,18, mientras que el Contado con Liquidación con bonos soberanos subió a 0,50% con cotizando a $1478,14.