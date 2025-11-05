Los bonos suben en Wall Street mientras que el Merval retoma la tendencia alcista

Los títulos soberanos avanzan tanto en Nueva York como en la plaza local. Las acciones operan con subas en Wall Street.

Los activos argentinos operan dispares en Wall Street, mientras que los bonos suben hasta 3,1%, las acciones trepan hasta 4% en Nueva York. En la plaza local, el Merval retoma la tendencia alcista luego de la caída del martes.

La deuda soberana en dólares opera con subas generalizadas. Los bonos bajo legislación extranjera suben hasta 3,1%, impulsados por el Global 2046.

En tanto, los títulos bajo legislación local suben 0,6%, con el Global 2030 a la cabeza.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1%, luego de cerrar con una caída el martes. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías de subas, impulsadas por Transener (+4,9%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica, con alzas que llegan al 4%, como el caso de Loma Negra.