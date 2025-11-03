Las acciones suben hasta 6,3% en Wall Street y el Merval extiende el rally alcista

El mercado argentino extiende el rally de la semana pasada tras la victoria electoral del Gobierno.

El S&P Merval, el mayor índice bursátil del mercado argentino, abre al alza y marca un nuevo récord nominal en 3.114.369,85 unidades, un avance de más del 3% respecto al cierre del viernes. Así, la euforia financiera tras la victoria del Gobierno en las urnas se extiende en el jornada de este lunes.

Las acciones del panel líder se pintan de verde y cotizan con subas generalizadas, impulsadas por Supervielle que trepa 7,8%. En Wall Street, Telecom sube 8,9%.

Ganancia histórica del Merval El Merval obtuvo ganancias del 51,4% la semana pasada medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.

Bonos En relación a la deuda soberana en dólares, los bonos en Wall Street operan con mayorías de caídas, con bajas de hasta 0,9%, como el caso del Bonar 2020 y del Global 2035.

En tanto, los títulos bajo legislación local muestran mayorias de suba, impulsados por el Global 2038 (+0,9%).