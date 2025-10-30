Los bonos cierran con números en verde y acciones con bajas de más de 4% en Wall Street

Luego de tres jornadas consecutivas al alza, los activos argentinos moderan sus cotizaciones, aunque los bonos siguen firmes.

Luego de tres jornadas consecutivas al alza por el entusiasmo de la victoria del Gobierno en las elecciones, los activos argentinos se toman un respiro parcial yen la jornada bursátil de este jueves los ADR de empresas argentinas operan mixtas en Wall Street, mientras que en la plaza local los bonos vuelven a subir.

La deuda soberana en Nueva York opera en positivo, la principal suba se registran en los Bonares largos, como el Bonar 2038 con suba de 2,71%, mientras que el Bonar 2041 avanzó 3,03%. Los Bonares 2029 y 2030, por su parte, sube 0,72% y 0,74% respectivamente. Los Globales, en tanto, registraron subas de 0,27% y 0,69%.

Los bonos bajo legislación local muestran la misma tónica, con el mayor avance en el Bonar 2038 en pesos subiendo 3,36%, el Bonar 2041 3,26%, el Gloabal 2029 un 0,41%, el Global 2030 el 0,38% y el Global 2046 un 0,90%.

Acciones En la plaza local, el índice S&P Merval abrió con una baja del 1%, aunque hacia el cierre se moderó la caída, quedando -0,30% en rojo. Las acciones del panel alternan entre subas y bajas. La mayor caída la presenta Edenor (-3,5%), seguido por Transportadora Gas del Sur -3%, Cresud -2,9%, IRSA -2,4% y Loma Negra -2,3%.

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cotizan con mayorías en baja, traccionados por Edenor (-4,35%), Banco Supervielle (-3,56%), y Transformadora Gas del Sur (-3,3%).