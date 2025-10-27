Histórico: las acciones argentinas vuelan hasta 46% en Wall Street y los bonos trepan por encima del 20%

45Los mercados abren con euforia la jornada de este lunes, luego de la contundente victoria del Gobierno en las elecciones. Los activos argentinos extienden subas registradas en el premarket y los ADR vuelan hasta 46% y los bonos suben por encima del 20% en Wall Street.

Los bonos en Wall Street abren con fuertes subas. El bonar 2038 vuela 23,8%, seguido del Bonar 2035 (+23,5%) y el Global 2041 (+22,4%). De esta manera, la deuda soberana bajo legislación extranjera extiende subas registradas en el premarket, que operaban con incrementos por encima del 20%.

Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica y se pintan de verde. Las mayores subas las registran el Global 2038 (+15,9%) y el Bonar 2041 (+15,5%).

En caso que en la apertura de los mercados los bonos extiendan la euforia, el riesgo país mostrará una baja considerable y apunta a perforar los 1.000 puntos básicos.

Los bonos se pintan de verde después de la victoria electoral de Milei.

En la plaza local, el mercado festeja los resultados de la Libertad Avanza. El Merval trepa más del 20%. Las acciones del panel líder se pintan de verde, traccionadas por BBVA (+30,7%).

acciones-rava Las acciones suben después de la victoria electoral de Milei. Rava

En cuanto a las acciones argentinas en Wall Street traccionas los papeles de los bancos y vuelan hasta 46,9%, impulsada por Supervielle, que llegó a registrar una suba del 52%. Le siguieron los ADR de BBVA (+41%) y Galicia (+40%).

En el premarket, los ADR operaban con subas de hasta 40%, impulsadas por los papeles de los bancos y las energéticas.

ADR-rava Los ADR vuelan. Rava

El dólar caae

En cuanto al mercado cambiario, el dólar recorta el desplome inicial. El dólar mayorista . Mientras que dólar minorista cotiza a $1.460 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $55 respecto al cierre del viernes, que se ubicó en $1.515. En tanto el blue retrocedió $75 hasta los $1.450.

Los dólares financieros caen cerca del 6%, el MEP se negocia a $1.453,61 y el CCL a $1.461,74.