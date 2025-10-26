Las acciones argentinas trepan hasta 17% en el "overnight" de Wall Street tras la victoria de Javier Milei

El mercado reacciona a los resultados electorales y los activos argentinos suben en en el mercado de Estados Unidos.

Luego de conocerse la contundente victoria del Gobierno en las elecciones, el mercado reacciona alcista en el "overnight" de Wall Street. Los papeles argentinos trepan hasta 17%, luego de conocerse los datos oficiales.

Pasadas las 22, se comenzaron a conocer los datos oficiales y con el 90,8% de los votos escrutados, La Libertad Avanza se impuso en todo el país con el 40,8% de los votos para la Cámara de diputados. El mercado tomó nota inmediatamente y las acciones volaron.

Los papeles que registraron las subas más significativas fueron: Edenor (+17,39%), BBVA (+15,73%), Galicia (+12,9%), Macro (+12,54%), YPF (+11,99%), Telecom (+11,64%), Pampa Energía (+10,64%), Central Puerto (+10,48%), Cresud (+9,18%), Corporación América (+8%), TGS (+6,41%) y Mercado Libre (+1%).