Bonos y acciones operan con mayorías en baja en Wall Street a 3 días de las elecciones

A falta de tres ruedas para las elecciones legislativas, el mercado se mantiene expectante respecto al resultado que obtenga la Libertad Avanza. Las jornadas de los últimos días se mostraron volátiles que alternaron subas y bajas en los activos argentinos y que metieron presión sobre el dólar .

En la rueda de este miércoles, los bonos en Wall Street operan con caídas de hasta 1,8%, mientras que los ADRs operan mixtos.

Los bonos en dólares en Wall Street operan mixtos. La mayor caída la registra el Bonar 2029 que retrocede 1,4%%.

Mientras que la deuda bajo legislación local se pinta toda de rojo, con bajas que alcanzan el 1,8%, como el caso del Bonar 2038.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 0,3%. En tanto, las acciones del panel líder alternan subas y bajas. La caída mas profunda la registra Aluar, que retrocede 4,1%.

Por el lado de los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja. Los ADRs que suben son Banco Macro (+2,6%) y Tenaris (+1,5%), mientras que a la baja operan Supervielle (-4,2%) y Cresud (-2,9%).

A cuánto cotiza el dólar

Por su parte, el mercado cambiario, el mayorista opera a $ 1.488, mientras que el dólar minorista no registra cambios en la pizarra del Banco Nación y se vende a $ 1.515. Lo mismo ocurre con el blue, que se negocia a $ 1.550.

Por el lado de los financieros, el MEP cotiza a $1.590,04 y el CCL a $1.608,2.