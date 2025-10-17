Bonos y acciones operan con mayoría de bajas en Wall Street luego de un nuevo mensaje de Bessent
El mercado se mantiene expectante de nuevo anuncios sobre el rescate financiero que brindará Estados Unidos.
Con nuevas intervenciones del Tesoro de EE.UU en el dólar y un nuevo mensaje de apoyo por parte de Scott Bessent, el mercado se muestra volátil y se mantiene expectante de nuevos anuncios sobre el rescate financiero que brindará Estados Unidos. En esa línea, la presión sobre los tipos de cambio continúa y los bonos y acciones operan con mayoría en caídas en Wall Street.
En Nueva york, los bonos que operan con mayores bajas son el Bonar 2029 (-2%) y el Global 2046 (-1%). En la misma tónica operan los bonos bajo legislación local, con caídas en el Bonar 2035 (-1,3%) y Global 2038 (-1,2%).
Acciones
En la plaza local, el S&P Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder presentan subas generalizadas, impulsadas por Aluar (+6,8%) y Ternium (+3,8%).
En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, presentan mayorías de caídas, traccionadas por Loma Negra (-0,8%) y Mercado Libre (-0,7%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, los dólares muestran subas generalizadas. El dólar oficial minorista sube 2% hasta los $1.455, mientras que el dólar blue alcanza los $ 1.470. El mayorista opera sin cambios.
Los dólares financieros también avanzan, el MEP se vende a $1.478,4 y el CCL a $1.495.