Tras los anuncios de Scott Bessent, los bonos operan con subas y las acciones cotizan mixtas en Wall Street
El mercado se mantiene expectante sobre los avances en la ayuda financiera de Estados Unidos.
El mercado aguarda por mayores precisiones y que se formalice la ayuda financiera de Estados Unidos. Tras los dichos del secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, sobre que el rescate alcanzaría los US$ 40.000 millones, los bonos operan con subas y las acciones cotizan mixtas en Wall Street.
En nueva York, los bonos que suben son el Global 2041 (+2,7%) y el Bonar 2041 (+2,1%). Los bonos bajo legislación local cotizan con matyorías en verde, con subas en el Bonar 2041 (+0,8%) y el Global 2035 (+0,5%).
Acciones
Los ADR en Wall Street alternan entre subas y bajas. En rojo cotizan Central Puerto (-1,8%) y Supervielle (-1,7%).
En la plaza local, el Merval abre con una leve suba del 0,5%. Las acciones del panel líder operan con mayoría de caídas, las principales bajas las registran BYMA (-2,8%) y Central Puerto (-2,5%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial cotiza sin cambios. El mayorista opera a $ 1.386 y el minorista a $ 1.405. El blue se mantiene en $ 1.450.
Por el lado de los financieros, el MEP se vende a $ 1.434,8 y el CCL a $ 1.456,5.