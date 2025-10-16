Tras los anuncios de Scott Bessent, los bonos operan con subas y las acciones cotizan mixtas en Wall Street

El mercado se mantiene expectante sobre los avances en la ayuda financiera de Estados Unidos.

Tras la debacle financiera del lunes post elecciones legislativas en la provincia, las acciones de empresas argentinas se recuperan fuertemente.

El mercado aguarda por mayores precisiones y que se formalice la ayuda financiera de Estados Unidos. Tras los dichos del secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, sobre que el rescate alcanzaría los US$ 40.000 millones, los bonos operan con subas y las acciones cotizan mixtas en Wall Street.

En nueva York, los bonos que suben son el Global 2041 (+2,7%) y el Bonar 2041 (+2,1%). Los bonos bajo legislación local cotizan con matyorías en verde, con subas en el Bonar 2041 (+0,8%) y el Global 2035 (+0,5%).

Acciones Los ADR en Wall Street alternan entre subas y bajas. En rojo cotizan Central Puerto (-1,8%) y Supervielle (-1,7%).

En la plaza local, el Merval abre con una leve suba del 0,5%. Las acciones del panel líder operan con mayoría de caídas, las principales bajas las registran BYMA (-2,8%) y Central Puerto (-2,5%).

A cuánto cotiza el dólar En el mercado cambiario, el dólar oficial cotiza sin cambios. El mayorista opera a $ 1.386 y el minorista a $ 1.405. El blue se mantiene en $ 1.450.