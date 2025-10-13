El Gobierno convocó a una licitación de bonos del Tesoro con vencimientos en 2025 y 2026
A través del ministerio de Economía, el Gobierno licitará bonos y letras del Tesoro el 15 de octubre para refinanciar deuda.
La secretaría de Finanzas del ministerio de Economía anunció un nuevo llamado a licitación de títulos públicos que se realizará este miércoles 15 de octubre. De esta manera, el Gobierno busca refinanciar vencimientos de deuda y ofrecer opciones tanto en pesos como en dólares.
De acuerdo con el comunicado oficial, se pondrán a disposición bonos y letras del Tesoro Nacional. En moneda local se licitarán una Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 10 de noviembre de 2025 (S10N5 – reapertura) y un Bono del Tesoro capitalizable en pesos que vencerá el 30 de enero de 2026 (T30E6 – reapertura).
Te Podría Interesar
En cuanto a los instrumentos en dólares, la oferta incluirá una Letra del Tesoro vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (D28N5 – reapertura) y otra con vencimiento el 30 de enero de 2026 (D30E6 – nueva emisión).
Cómo será la oferta del ministerio de Economía
La recepción de ofertas se abrirá a las 10:00 y cerrará a las 15:00 del mismo miércoles, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados se realizará el viernes 17 de octubre, precisó el ministerio de Economía.
Esta será la primera licitación del mes de octubre organizada por la Secretaría de Finanzas, que busca mantener el calendario regular de emisiones para asegurar la renovación de los compromisos del Tesoro y continuar con la estrategia de financiamiento en el mercado local.