El Gobierno convocó a una licitación de bonos del Tesoro con vencimientos en 2025 y 2026

A través del ministerio de Economía, el Gobierno licitará bonos y letras del Tesoro el 15 de octubre para refinanciar deuda.

La secretaría de Finanzas del ministerio de Economía anunció un nuevo llamado a licitación de títulos públicos que se realizará este miércoles 15 de octubre. De esta manera, el Gobierno busca refinanciar vencimientos de deuda y ofrecer opciones tanto en pesos como en dólares.

De acuerdo con el comunicado oficial, se pondrán a disposición bonos y letras del Tesoro Nacional. En moneda local se licitarán una Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 10 de noviembre de 2025 (S10N5 – reapertura) y un Bono del Tesoro capitalizable en pesos que vencerá el 30 de enero de 2026 (T30E6 – reapertura).

En cuanto a los instrumentos en dólares, la oferta incluirá una Letra del Tesoro vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (D28N5 – reapertura) y otra con vencimiento el 30 de enero de 2026 (D30E6 – nueva emisión).

Cómo será la oferta del ministerio de Economía La recepción de ofertas se abrirá a las 10:00 y cerrará a las 15:00 del mismo miércoles, mientras que la liquidación de los títulos adjudicados se realizará el viernes 17 de octubre, precisó el ministerio de Economía.