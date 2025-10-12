Luis Caputo aseguró que "sigue el esquema de bandas" y descartó una devaluación después de octubre

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que EE.UU. respalda el plan económico de Milei y tiene “todas las herramientas sobre la mesa” y no se saldrá del esquema de bandas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “todas las herramientas están arriba de la mesa” en las negociaciones con Estados Unidos para apuntalar el programa económico del Gobierno.

Según explicó, el gobierno norteamericano “está dispuesto a seguir comprando pesos en el Mercado Libre de Cambios, también en el dólar financiero, también en el dólar futuro, también bonos”, en una señal de respaldo sin precedentes hacia la administración de Javier Milei.

El funcionario defendió la cooperación entre ambos países y rechazó las críticas sobre una supuesta injerencia del Tesoro norteamericano en la política monetaria local. “Es un disparate”, respondió, al ser consultado sobre las acusaciones de salvataje. Y añadió: “La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que va a hacer lo que esté a su alcance para que a la Argentina le vaya bien. No está esa cosa de que se pide algo a cambio. Los dos países van a ser beneficiados”.

La relación entre Javier Milei y Estados Unidos En diálogo con Luis Majul en LN+, Caputo subrayó que el apoyo de Washington es resultado directo de la relación política que el presidente Javier Milei construyó desde el inicio de su gestión. “El Presidente definió desde el día uno a Estados Unidos e Israel como sus aliados estratégicos e invirtió mucho tiempo y viajes en construir esta relación. Estados Unidos identificó un ataque político contra la Argentina”, sostuvo.

“El secretario del Tesoro se dedicó en el sector privado a evaluar monedas, o sea, es un especialista. No te da un swap de 20 mil millones porque sí, es porque confía en lo que estás haciendo”, agregó el ministro, quien remarcó que “Estados Unidos está dando un apoyo total porque ve una oportunidad. Dentro de la región y del mundo, su aliado es la Argentina”. Además, anticipó que “es probable que haya anuncios” económicos tras la reunión que mantendrán el martes Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.