Salvataje de Estados Unidos: la increíble ingeniería financiera detrás del swap

Estados Unidos realizará el esperado salvataje financiero a la Argentina. La negociación que llevó adelante el ministro Luis Caputo se resolvió con un complicado mecanismo de ingeniería financiera. Será a través de un swap de monedas que sería presentado al público por Javier Milei en su viaje a Estados Unidos el próximo martes 14 de noviembre cuando se reúna con Donald Trump.