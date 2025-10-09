Dólar: en una jugada sorpresiva, aseguran que el Tesoro de EE.UU. ya interviene en el mercado cambiario

Antes de la confirmación del acuerdo final con Estados Unidos , ya hay señales de que comenzó la asistencia de Estados Unidos a través del swap de 20.000 dólares, luego de varios días de gestión del ministro Luis Caputo en Washington. La decisión llega luego de una semana muy convulsionada en materia cambiaria.

Este jueves el banco Santander informó que ejecutó operaciones de compraventa de dólares por cuenta del Tesoro de Estados Unidos, orientado a intervenir en el mercado cambiario local. Una fuente al tanto de la operación admitió que el banco “ejecutó transacciones en nombre del Tesoro norteamericano para fines de intervención cambiaria”, señaló. Y aclaró que "próximamente se hará un anuncio del Tesoro de EE. UU. sobre esta operación".

El dato no pasó desapercibido en el mercado cambiario, que desde hace varios días está bajo tensión, y en la última jornada hábil de la semana arrancó con una suba de 1,7% hasta cotizar a 1480 pesos, aunque luego retrocedió hasta los 1.450 pesos para el tipo vendedor en Banco Nación.

El Banco Santander tendría un rol clave en la instrumentación de este programa de asistencia al país, junto a JP Morgan y el Citi, ante lo cual “ejecutó transacciones en nombre del Tesoro norteamericano para fines de intervención cambiaria”, indicó la entidad financiera española en un comunicado enviado a sus clientes.

La novedad se conoce en momentos en que se intensificaron los contactos de funcionarios del Palacio de Hacienda, encabezados por el ministro Luis "Toto" Caputo.

Tras casi una semana en Washington donde mantuvo reuniones con funcionarios del Tesoro, el propio secretario del Tesoro., Scott Bessent, confirmó vía su cuenta oficial en X que el Tesoro "hoy directamente compró pesos argentinos".

El secretario del Tesoro aseguró en su posteo que “luego de cuatro días de intensas reuniones con el ministro Caputo y su equipo en Washington D. C., conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de la Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas. La Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo, apoya unánimemente a la Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos".

Apoyos en Washington

La medida se dio en la antesala de la visita del presidente Javier Milei a Washington el próximo 14 de octubre, cuando tendrá su encuentro bilateral con el presidente Donald Trump.

Durante toda la semana se especuló con los términos del acuerdo que estaba tejiendo el ministro Caputo con su par Scott Bessent, una instancia que recogió también el aval del Fondo Monetario Internacional a través de su titular Kristalina Georgieva.

Mercado activo

Según trascendió Allí dio otra pista importante: dijo que el ministro Caputo le informó que “su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito” en el marco del programa que Argentina tiene con el FMI un dato fundamental ya que había trascendido que la asistencia estaría supeditada a una flexibilización de la política cambiaria vigente.

La novedad tuvo fuerte impacto en el mercado. Aceleró la reversión del dólar oficial, primero, y precipitó un derrumbe de los dólares financieros que, al cierra de la presente nota, ya caían más del 4% en medio de un fuerte rebote de precios para los activos argentinos con cotización de mercado.