Javier Milei y Luis Caputo le agradecieron a Scott Bessent y Donald Trump por el swap: "Construiremos un hemisferio de libertad"

Luego de que Scott Bessent confirmara la ayuda económica, Javier Milei publicó un mensaje de agradecimiento. También elogió a Luis Caputo.

Luego de que Scott Bessent confirmara el swap con Argentina por 20 mil millones de dólares, Javier Milei publicó un mensaje de agradecimiento. También elogió a Luis Caputo, y el ministro le dedicó un tuit al secretario del Tesoro estadounidense.

En principio, el mandatario expresó: "Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme". Tras esto, indicó: "Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente".

Luego, en otro tuit, Javier Milei compartió una foto con su ministro de Economía, que seguirá en Washington hasta este viernes, y lo calificó como "lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina".

El tuit de Javier Milei El mensaje de Luis Caputo Por su parte, Luis Caputo también manifestó su "enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país": "Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington".