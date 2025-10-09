El dólar bajó antes del anuncio del swap de US$ 20.000 millones de Estados Unidos a la Argentina

Mientras el presidente de la Nación, Javier Milei, visita la provincia de Mendoza con un discurso en el almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael y la posterior recorrida por el centro de la capital; el dólar bajó. En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció un swap de 20.000 millones de dólares para la Argentina.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

El equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo, regresará este viernes al país tras las discusiones con el Tesoro de los Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales. El titular del Palacio de Hacienda viajó junto a su vice, José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

La cotización del dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El mayorista se posicionó en $1.420 con una baja de 0,7%. En las primeras operaciones las posturas oficiales habían marcado un precio de $1.470, pero con el correr de las operaciones apareció oferta privada que descomprimió la situación.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 3,9% hasta $1.468,72, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 3,9% hasta los $1.483,69.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$42.066 millones.

El anuncio de Bessent para Argentina tras el viaje de Caputo

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones, y anunció que se compraron pesos argentinos a través del banco Santander.

Scott Bessent y Luis Caputo en el viaje que hizo el ministro de Economía en abril de este año Scott Bessent y Luis Caputo en el viaje que hizo el ministro de Economía en abril de este año. El dólar y las bandas en la mira. X | @EmbajadaEEUUarg

“Hemos finalizado un acuerdo marco de intercambio de divisas (swap) por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El Tesoro de los Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para brindar estabilidad a los mercados. Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, señaló Bessent en sus redes.