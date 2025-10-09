Fuerte salto del dólar oficial: caen el dólar MEP y el CCL, y el blue baja tras una suba inicial

En un escenario de fuerte incertidumbre sobre la magnitud y el perfil que tendrá la asistencia financiera de Estados Unidos, y mucho más sobre cuándo se efectivizará el desembolso, el cambiario refleja esas dudas en la cotización del dólar oficial , que este jueves subió 25 pesos, lo que representa un salto de 1,7% en un par de horas.

En las pantallas del Banco Nación el tipo de cambio oficial cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, mientras que el dólar blue , muestra un avance moderado de cinco pesos para quedar en $1470 y $1480 para ambas puntas. En algunas cuevas porteñas el blue llegó a trepar a $1.490 pero fue sólo por algunos minutos.

En el promedio de las otras entidades del mercado financiero, la divisa oficial cotiza este jueves a $1.441,49 para la compra y $1.496,51 para la venta, con un incremento de 2,3%.

De esta manera una de las noticias destacadas de la semana, además del salto de las cotizaciones del dólar es la desaparición de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue y el MEP , que en las últimas semanas generó un "rulo" especulativo, que el Banco Central cortó volviendo atrás con una medida clave del cepo cambiario.

En concreto, la semana pasada la autoridad monetaria dispuso que quien haya comprado dólar MEP no puede volver a operar en el mercado oficial de cambios por un lapso de 90 días, lo que desalienta el mecanismo de comprar oficial y vender en el MEP, haciendo una diferencia en poco tiempo.

También dispuso que las billeteras virtuales tenían que dejar de vender dólar MEP, lo que generó molestias entre los usuarios de estas plataformas.

El Contado con Liquidación, en tanto, utilizado por las empresas, se vende a $1.528,24.

Dólar para todos

En otras cotizaciones del dólar, el oficial mayorista registra una suba de 1,40%, para cotizar a $1.441 y $1.450 para compra y venta respectivamente.

El valor más elevado del billete verde, sin dudas es el dólar tarjetea o turista, que ya se supera los 1.900 pesos por unidad, quedando este jueves a $1.924. Es el dólar que se usa para consumos con tarjeta de crédito en el exterior, o contratación de paquetes turísticos en dólares. Se llega a ese importe tomando el dólar Banco Nación y sumando 30% en concepto de anticipo de Impuesto a las Ganancias.