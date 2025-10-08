Estiman que el año cerrará con una deflación en dólares del 14%

A contramano de lo ocurrido en 20224, este año podría cerrar con una deflación en dólares cercana al 14%. El mercado espera que el año termine con una inflación del 29,8% y que el dólar oficial mayorista cotice a diciembre en $1.536, lo que representaría una variación del 50,5% anual, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ).

De esta manera, en 2025 habría una deflación en dólares del 13,8% , según explicó a MDZ Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), Leo Anzalone.

Este escenario contrasta con lo ocurrido el año pasado, con una acumulación del 117,8% y una devaluación del 29,3%, hubo una inflación en dólares del 67% anual.

Se espera que para 2026 una situación similar, aunque con una inflación en moneda dura menor a la registrada en 2024, cercano al 2,5%. Los analistas esperan que el año que viene el IPC ronde una variación anual del 18,6%, mientras estiman una una tasa de devaluación del tipo de cambio oficial de alrededor del 15,7%.

En el último informe del REM , el mercado espera que el dólar oficial mayorista se ubique en $1.440 en octubre, $1.499 en noviembre y $1.536 en diciembre. Por lo que a fin de año habría una suba del tipo de cambio del 50,5% interanual.

Estas estimaciones muestran que el mercado espera que, en octubre, el dólar mayorista se mantenga por debajo del techo de la banda, aunque la misma se rompería en el transcurso del anteúltimo mes del año. El techo se ubica en $1.516 para principios de diciembre.

“Este comportamiento trae aparejado el supuesto de que, tras las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el gobierno cambie el esquema cambiario hacia uno donde el tipo de cambio corrija a niveles superiores a los previstos si se mantuviese el esquema actual”, señaló la consultora ACM.

Inflación 2025, según el REM del BCRA

Las consultoras reajustaron alza sus proyecciones de inflación mensuales entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales. En concreto, el IPC estimado es de 2,1% para septiembre, 2% en octubre, 2,1% en noviembre y del 2% para diciembre. Así, cerraría el año en 29,8%, por encima de las aspiraciones del Gobierno del 24,5%, según reza el Presupuesto.

“Esas previsiones más optimistas fueron corregidas con el correr de los meses, proyectando una aceleración de la inflación, dado el contexto electoral y de mayor volatilidad cambiaria”, agregó ACM.