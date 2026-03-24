Cosecha récord: Caputo saca pecho por la baja de retenciones pero la clave este año fueron las lluvias

En una declaración que, a priori, parece un tanto exagerada, el ministro de Economía Luis Caputo se entusiasmó con la cosecha récord de granos y el aporte de divisas que llegaría por las exportaciones agroindustriales, que el propio titular de la cartera económica calculó en unos 42.000 millones de dólares .

“Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando),las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado. El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años!“, escribió el ministro en su cuenta de X.

Y luego se refirió a lo que en su opinión fue la clave de la muy buena cosecha que habrá este año. “Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones ( retenciones ) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc). Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año”, apuntó.

Hay algo de cierto en esta afirmación, pero no es el único factor que incidió en la cosecha, y no siempre una media verdad explica todo un fenómeno.

A lo largo de 2025 hubo varias bajas temporales y luego permanentes de retenciones , lo que puede haber jugado en ciertos momentos como una buena señal hacia el campo. Pero el punto clave es la información de mercados, señales de precios e impuestos con la que cuentan los productores antes de la siembra, cuando se decide la estrategia para la campaña. Que bajen las retenciones cuando ya está todo sembrado, no cambia nada en cuanto al área a sembrar o la inversión en tecnología.

Además, en la presente campaña 2025/26 claramente el factor disruptivo y que impulsó la producción total de granos y oleaginosas a niveles récord fue la excepcional campaña de trigo, que terminó con 27,8 MT (millones de toneladas) diez millones más que la campaña anterior y récord histórico para ese cultivo. Este volumen es el que toma la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y gran parte del sector, incluida la Secretaría de Agricultura de la Nación, dependiente del propio Caputo.

Rindes excepcionales

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario, un referente en la producción de la Zona Núcleo dado que por las más de 30 terminales portuarias que hay en el nodo Rosario sale el 70% de la exportaciones agroindustriales del país, sostiene incluso que dado los muy buenos rindes que se obtuvieron la cosecha total de trigo termino en 29,5 Mt.

La comparación de la última campaña triguera -la cosecha finalizó en enero pasado- con la campaña 2024/25 es clave para entender cuál fue el motor que llevó a la campaña récord del cereal. El año anterior se sembraron 6,9 millones de hectáreas de trigo, versus 7,1 millones en el ciclo 2024/25, algo más pero nada que mueva tanto la aguja.

La clave estuvo en los rindes, mientras en 2024/25 se obtuvieron en promedio 30,4 quintales por hectárea, el resultado final de la campaña 2025/26 fue de 43,7 quintales por hectárea, lo que dio como resultado un salto de producción de 20,1 Mt el año pasado a 29,5 Mt este año.

Maná del cielo

La clave fueron los buenos perfiles de humedad en los suelos por lluvias que cayeron en el momento justo y en cantidad, lo que dio rindes especialmente elevados en las principales zonas productivas.

El ministro acierta en que hubo más inversión, en especial en fertilizantes, y eso contribuyó también a los buenos rindes.

El Gobierno dispuso una baja permanente de retenciones para los principales cultivos y derivados el pasado 9 de diciembre, cuando también ya estaba avanzada la siembra de la gruesa, o incluso ya se habían tomado las decisiones de apostar al maíz y la soja tempranos o tardíos, un dato nada menor en un negocio tan dependiente del clima con márgenes más bien discretos por la baja de los precios internacionales de los granos.

Proyecciones de cosecha

Bajo estas premisas el consenso de los analistas sostiene que en maíz la cosecha rondará los 57/58 Mt (la Bolsa de Rosario estima 62 Mt), mientras que en soja estará en torno a los 48/49 Mt, por debajo de la última campaña y con rendimientos similares, en el mejor de los casos.

la otra buena noticia vino por el lado del girasol, que está creciendo en las últimas campañas, hasta proyectar 6,2 Mt este año, un volumen récord, mientras que la cebada aportó 5,4 Mt y el sorgo unos 3 millones de toneladas.

Con estas estimaciones desde la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que el campo aportará este año 34.530 millones de dólares en divisas y se pagarán unos 4.650 millones de dólares en retenciones, más o menos en línea con el año anterior.