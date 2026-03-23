La señal que dio el dólar en pleno fin de semana largo: las cotizaciones de los financieros

Este lunes los mercados tuvieron un movimiento casi nulo ya que Argentina atraviesa un nuevo fin de semana largo dispuesto en el calendario. Es por eso que el dólar no presentó cambios luego de la cotización registrada el viernes, aunque los financieros dejaron una pista de lo que puede ocurrir el miércoles en la reapertura.

El dólar oficial, en concreto, se quedó igual que el viernes en $1360 para la compra y $1410 para la venta . El motivo por el que no tuvo cambios en pizarra es porque no hay mercados por el fin de semana largo del 24 marzo, día que se conmemora como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tras el último golpe militar de 1976 en el país.

A su vez, el dólar blue no se movió y quedó en: $1405 para la compra y $1425 para la venta, al igual que el cierre del viernes por el mismo motivo.

Sin embargo, los dólares financieros sí tuvieron cotización este lunes ya que son los únicos que lo hacen en este tipo de jornadas en las que no hay mercados en general. Se puede tratar de una señal pensando en la apertura del mercado recién para el día miércoles.

El dólar MEP cotizó a la baja con un precio final de $1406 para la compra y $1421 para la venta, cayendo un 0,83% respecto del cierre del día viernes.

Mientras que el CCL cerró a $1470 sin obtener cambios según marcaron los principales sitios financieros de la Argentina.

Dólar dólar blue.jpg El dólar blue quieto. Shutterstock

Las acciones con el dólar en calma

Las acciones y bonos argentinos registraban avances este lunes en medio de un clima financiero global más distendido ante la posibilidad de una negociación entre Estados Unidos e Irán.

Los ADRs operaban con mayorías de subas, entre las que se destacaban los papeles bancarios.

También suben los bonos y, por lo tanto, el Riesgo País cede a 602 puntos.

En la Bolsa de Buenos Aires, hay operaciones, pero sin liquidación y se observaba un alza del 2,1%.