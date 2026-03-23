Operativos y controles: ¿qué pasa en la Feria de lo Nuevo y Usado en Rodeo de la Cruz?

La Municipalidad de Guaymallén encabezó operativos de control en las inmediaciones de la Feria de lo Nuevo y Usado de Rodeo de la Cruz con el objetivo de ordenar el espacio público y garantizar la circulación en la zona, en un contexto en el que el predio permanece clausurado a nivel municipal pero continúa funcionando bajo proceso judicial.

De acuerdo con la información oficial, los operativos incluyeron controles vehiculares, labrado de actas viales, retención de rodados y acciones coordinadas entre áreas municipales y fuerzas de seguridad para mejorar la circulación y prevenir infracciones en las inmediaciones de la feria.

En paralelo, desde la Dirección de Fiscalización se explicó que la intervención actual no apunta al interior del predio, ya que la situación de la feria se encuentra judicializada.

La jefa de inspectores de la Dirección de Fiscalización de Guaymallén, Andrea Sosa, señaló que “la feria está clausurada” y que el caso “ya está judicializado”, por lo que el municipio “agotó todos los recursos” y la continuidad del funcionamiento depende de la Justicia.

Según explicó, la clausura se dispuso porque el predio “no tiene todo los papeles en regla, no cumple con toda la documentación como corresponde”, lo que motivó la intervención municipal.

En ese sentido, indicó que la comuna “llegó a la puerta, clausuró y hasta ahí nomás”, ya que “somos civiles, no podemos invadir una propiedad privada” y las actuaciones posteriores corresponden al ámbito judicial.

Pese a la clausura, la feria continúa funcionando, una situación que la funcionaria atribuyó a los tiempos del proceso judicial: “Para el municipio está clausurado, pero el lugar sigue funcionando igual; ahora depende de la Justicia”.

Controles en la calle y ordenamiento del espacio público

El eje principal de los operativos actuales está puesto en la vía pública, especialmente sobre la calle Agustín Álvarez, donde se concentraban vendedores ambulantes que no ingresaban al predio.

“El trabajo fue tratar de recuperar la calle”, explicó Sosa, al señalar que hubo denuncias de vecinos y del transporte público por dificultades para circular, falta de acceso para colectivos y riesgos de accidentes los días domingos.

Según detalló, los vendedores ambulantes se ubicaban desde el sector de la feria hasta el arco de Rodeo de la Cruz, comercializando mercadería “en malas condiciones o de dudosa procedencia” y alimentos sin cumplir normas sanitarias.

El operativo se enfocó en aplicar la ordenanza 3780 sobre uso del espacio público, retirar puestos de alimentos por falta de higiene y prevenir situaciones de riesgo, con el acompañamiento de áreas de Seguridad Vial, Servicios Comunitarios y Prevención Ciudadana.

“No hemos hecho decomisos ni encontrado mercadería irregular; estamos haciendo un trabajo de prevención, prolijo y tranquilo, tratando de ganar la calle”, afirmó.

Regularización y asistencia a feriantes

Desde la Dirección de Fiscalización se indicó que el objetivo no es expulsar a los vendedores sino promover la regularización de su actividad.

“Estamos enfocados en ayudar a la gente que está vendiendo en la calle para que regularicen todo y trabajen tranquilos”, señaló la inspectora, quien explicó que se informa a los feriantes sobre programas de habilitación y emprendimientos que permiten formalizar su actividad de manera gratuita.

En este contexto, el municipio mantiene los controles en las inmediaciones de la feria de Rodeo de la Cruz, mientras la resolución definitiva sobre su funcionamiento continúa en el ámbito judicial.