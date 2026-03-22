Fuerte despliegue en Guaymallén para "ordenar" la Feria del Usado

Desde el municipio realizaron un nuevo operativo en la tradicional feria de Rodeo de la Cruz.

La Municipalidad de Guaymallén volvió a poner el foco en la organización del espacio público con un nuevo operativo en la tradicional Feria del Usado, ubicada en la zona de Rodeo de la Cruz. El despliegue, que se realizó durante la mañana del domingo, dejó resultados concretos en materia de control vehicular y ordenamiento urbano, en un punto donde cada fin de semana se concentra una importante cantidad de vecinos.

El procedimiento se llevó adelante de manera conjunta con efectivos policiales, replicando un esquema que ya había sido implementado días atrás. La intervención tuvo como eje principal mejorar la circulación y evitar la ocupación indebida de sectores clave, especialmente sobre la banquina de calle Agustín Álvarez, donde se suelen instalar puestos sin autorización.

Como saldo del operativo, las autoridades informaron el secuestro de siete automóviles y cinco motocicletas. Además, se labraron más de diez actas por irregularidades en la documentación y se retuvieron dos licencias de conducir. Estos números reflejan un control más estricto sobre quienes participan de la dinámica comercial de la Feria del Usado.

operativo El operativo se realizó en Rodeo de la Cruz Municipalidad de Guaymallén Desde el municipio adelantaron que las tareas no se limitarán a las primeras horas del día. Durante la tarde, los controles se intensificarán con operativos de alcoholemia en distintos puntos del área, en un intento por reforzar la seguridad vial en una jornada de alta circulación.