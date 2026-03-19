Luis Caputo: "Tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital"

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el 21° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en el 21° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y volvió descartar que Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito.

"No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos", expresó Caputo.

Y agregó: "No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata. Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$9000 millones".

Inflación Sobre el procesio inflacionario y el último dato del IPC, Caputo señaló: "La inflación va a converger a los guarismos que todos queremos".

"El proceso de desinflación va a continuar. Veníamos muy bien hasta junio del año pasado. Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda. La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos. Se produjo un desbalance de la caida de la demanda de dinero que lleva tiempo que vuelva a recomponer", dijo el titular del Palacio de Hacienda.