Luis Caputo: "Tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital"
El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el 21° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en el 21° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y volvió descartar que Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito.
"No tenemos pensado ir al mercado. Lo descartamos. Este es un Gobierno que no toma deuda, sino que hemos cancelado vencimientos", expresó Caputo.
Y agregó: "No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata. Hoy tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$9000 millones".
Inflación
Sobre el procesio inflacionario y el último dato del IPC, Caputo señaló: "La inflación va a converger a los guarismos que todos queremos".
"El proceso de desinflación va a continuar. Veníamos muy bien hasta junio del año pasado. Uno puede controlar la oferta, pero no la demanda. La demanda de dinero viene dada por la confianza y el año pasado fue un ataque especulativo que minó la confianza de los argentinos. Se produjo un desbalance de la caida de la demanda de dinero que lleva tiempo que vuelva a recomponer", dijo el titular del Palacio de Hacienda.
FMI
Por otra parte, el funcionario se refirió al vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de la discusión por la segunda revisión del acuerdo. "La relación con el FMI es espectacular. Hemos ganado un nivel de confianza de ellos hacia nosotros. Se generó una relación de mucha confianza. Hoy es un placer trabajar con el Fondo y siempre es dentro de un marco de respeto. Ellos ponderan nuestra opinión", añadió.