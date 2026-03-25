El dólar cayó $10 y quedó en uno de los valores más bajos en lo que va del 2026

El dólar oficial volvió a bajar este miércoles, en la apertura de los mercados tras el fin de semana largo. A cuánto quedó el dólar blue.

Luego de dos días de feriado y fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, los mercados abrieron con una considerable tendencia a la baja que dejaron al dólar oficial en uno de sus precios más baratos en lo que va del año.

En concreto, el dólar oficial bajó este miércoles $10 y cerró la jornada a $1350 para la compra y a $1400 para la venta, siendo este uno de los puntos en los que la moneda estadounidense está a un precio muy barato a comparación de lo que fue el cierre del 2025, donde coqueteó con llegar a los $1500.

A su vez, el dólar blue también bajó, aunque tuvo más movimientos durante la primera jornada cambiaria de la semana. En concreto, el paralelo cerró a $1400 para la compra y $1420 para la venta, a cinco pesos menos que el cierre del pasado viernes.

dolar billete 100 franklin (8) El dólar sigue bajando. Alf Ponce Mercado / MDZ Mientras tanto, el dólar MEP bajó levemente a $1406 y el Contado con Liqui cerró a $1453,40 con una jornada en la que cotizó a la baja.

Las acciones y activos mientras el dólar cae Los activos argentinos operan con mayoría de alzas a media rueda de este miércoles.