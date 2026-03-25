Wall Street: los bonos y las acciones operan en verde, pero el riesgo país vuelve a tocar los 600 puntos

Los activos argentinos suben con alzas de hasta 6% en Wall Street. El riesgo país sube este miércoles.

Los activos argentinos suben en Wall Street, en un contexto mejor para las bolsas globales, debido que las tensiones en Medio Oriente se descomprimieron momentáneamente. Sin embargo, el riesgo país sube un par de unidades.

La deuda soberana en dólares sube hasta 2,2% en Nueva York, traccionada por el Global 2041. Los bonos bajo lagislación local se mueven en la misma tónica, con alzas de hasta 1,6%, como el caso del Global 2038.

El riesgo país se ubica en 600 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 2%. Las acciones del panel líder cotizan en verde, con subas de hasta 8,8%, como el caso de Supervielle.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con subas generalizadas, traccianados por los bancos. El ADR de Supervielle trepa 6,2%.