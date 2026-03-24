Wall Street: acciones argentinas con resultados mixtos y el riesgo país sube un escalón hasta 603 puntos

El mercado local argentino no operó este martes debido al feriado, pero las acciones argentinas que operan en Wall Street alternaron subas y bajas. La bolsa de Nueva York cae menos del 1%, en una jornada marcada por la suba del petróleo, por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente .

En ese contexto, el índice tecnológico Nasdaq Composite retrocede 0,88%, seguido por el índice S&P 500 (-0,39%) y el índice industrial Dow Jones (-0,20%), mientras que el petróleo Brent vuelve a rozar los US$100, marcando 99,51 dólares sobre el cierre de la rueda, una suba de 3,86%. Por su parte, el crudo ligero de Estados Unidos (WTI) quedó en US$ 91,85, un alza de 4,82%.

En ese escenario, las acciones argentinas en Wall Street operan mixtas, traccionadas por el ADR de IRSA (3,54%), YPF (3,35%), Transportadoras Gas del Sur (+3,25%), Loma Negra (1,76%) y Pampa Energía (1,73%). Pero en paralelo, cayeron fuerte los papeles de Globant (-3,99%), mercado Libre (-325%), Edenor (-2,66%) y BBVA (-1,40%).

En cuanto a los bonos soberanos bajo legislación extranjera se movieron en terreno positivo, con subas de los Globales en el rango de 1,5%, con el Global 2046 1,6% y los Globales 2030 y 2035 en 1,3%.

Por su parte, los Bonares avanzaron 1,6% el que vence en 2041, mientras que el 2029 y 2030 subieron 1% y 1,1% y el 23035 1,2%.

Con estos datos, sin embargo el índice de riesgo país avanzó tres puntos porcentuales para ubicarse en 603 puntos, tres más que en el cierre anterior.

La plaza local no operó este martes debido al feriado. En la rueda de ayer, el Merval cerró con una suba del 1,9%.

Dólar

El dólar no opera este martes debido al feriado. La divisa en el segmento minorista cerró ayer $1.410 en la pizarra del Banco Nación.