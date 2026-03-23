Wall Street: las acciones y los bonos suben, pero el riesgo país se mantiene arriba de los 600 puntos

Los activos argentinos se mueven con tendencia alcista en Wall Street.

Los activos argentinos se mueven con tendencia alcista en Wall Street, en sintonía con los mercados globales, que se toman un respiro de las presiones bajistas tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de postergar la escalda bélica en Irán.

Los bonos en dólares se mueve en verde en Nueva York, con subas de hasta el 2%, traccionados por el Bonar 2038 y el Bonar 2041.

El riesgo país baja hasta los 602 puntos básicos. Pese a la caída, el índice se mantiene arriba de las 600 unidades.

Acciones El Merval sube 1,3%. Las acciones argentinas que operan en Wall Street cotizan con subas generalizadas y alzas que alcanzan el 8,5%, como el ADR de Supervielle.