Al Tesoro se le agotan los dólares: quedan cerca de US$350 millones a falta de 11 ruedas para las elecciones
El mercado estima que el miércoles se desprendió de US$320 millones. Así, el Tesoro hiló tres jornadas consecutivas de ventas esta semana.
A la espera de novedades respecto de las negociaciones en Washington que lleva a cabo el ministro de Economía, Luis Caputo, el Tesoro se queda sin municiones para intervenir en el mercado cambiario para mantener el dólar a raya a falta de 11 ruedas para las elecciones legislativas. Según estimaciones del mercado, Hacienda se desprendió de unos US$300 millones, por lo que quedan menos de US$400 millones .
Ayer el dólar oficial mayorista cerró a $1.430 por tercera jornada consecutiva, pero sostener este valor de tipo de cambio volvió a costarle divisas al Gobierno. "Esta estabilidad le habría costado alrededor de US$ 320 millones en ventas al Tesoro, tras haber desprendido US$1.720 millones en las cinco ruedas anteriores. Con esta nueva venta, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA se estiman ya en apenas US$350 millones", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).
Por su parte, Nicolás Cappella, analista financiero del grupo IEB, expresó: "Se van acabando los dólares del Tesoro. Ayer se estiman que las ventas estuvieron en torno a US$320 millones y quedan aproximadamente US$350 millones".
Es decir, al Palacio de Hacienda le quedan solo el 15% de las divisas que consiguió de la liquidación del agro por US$2.252 millones. El guarismo es similar al monto con los que tuvo que intervenir ayer, por lo que de repetir una jornada bursátil este jueves parecida a la del miércoles, el Tesoro se quedaría sin dólares.
En caso que el Tesoro se quede sin dólares, o decida frenar la intervención, y el dólar toque el techo de la banda el momento de acción será del Banco Central para vender dólares.
Sumado a ello, antes de los comicios del 26 de octubre vencen US$ 316 millones de pagos a Organismos Internacionales (OOII). "Por lo tanto, salvo que entre algún anticipo de los ya anunciados por los OOII, o bien se hayan rolleado esos vencimientos, el Tesoro se ha quedado sin poder de fuego para seguir vendiendo en estos niveles", agregó Cappella.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró ayer a $1.430 y el minorista a $1.455. El blue cotizó a $1.475. Por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP se negocia $1.527,9 y el CCL a $1.543,4.